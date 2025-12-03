泰男行李箱藏2500萬大麻 沒半件衣服露餡遭逮

一名泰國籍男子今年9月間受販毒集團委託，提供免費機票與食宿來台旅遊，行李箱裝滿市值超過2500萬元的大麻花，入境桃機時遭海關與航警查獲，當場逮捕依法送辦。

航警局破獲泰籍男子跨境運毒案。（圖／翻攝畫面）

警方調查，嫌犯33歲的泰國籍男子因有吸毒習慣，因此在泰國工作收入無法滿足他吸毒需求，遂遭泰國販毒集團遊說，稱可免費提供機票及食宿費用，讓他來台灣旅遊，但須幫忙夾帶毒品入境，男子便於9月29日以觀光名義從桃機入境來台旅遊。

泰籍男托運行李箱內沒有衣物裝滿大麻花真空包。（圖／翻攝畫面）

男子托運行李箱裝滿毒品大麻花，在第一航廈經過X光機檢測時，被海關人員發現行李箱內竟無其他衣物，僅有數十包真空包物品，打開一看竟全都是毒品大麻花總重16.78公斤，市價超過新台幣2500萬元，當場遭上銬逮捕。

泰籍男行李藏毒闖關遭逮。（圖／翻攝畫面）

泰籍男應訊時坦承犯行，表示受運毒集團供免費機票及住宿誘惑才會鋌而走險犯案，未料一入境就被查獲，訊後遭依違反毒品防制條例移送桃園地檢署偵辦。航警局呼籲，運輸販賣第二級毒品將處10年以上有期徒刑或無期徒刑，併科1500萬元以下罰金，國人切勿因一時貪念而誤蹈法網。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

