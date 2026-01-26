泰男「死而復生」！才剛辦完喪禮下葬 竟突現身家中親友嚇壞
泰國清萊府發生一起離譜的認屍烏龍事件，一名48歲男子的家屬誤以為他在清邁府過世，已於本月9日完成宗教儀式並下葬，沒想到當事人日前突然現身家中，讓所有親友當場嚇壞，這才驚覺埋葬的是另一名死者。
根據泰國媒體《Khaosod》25日報導，這名化名為「阿艾」的48歲男子，家屬原本以為他已在清邁府身亡，因此將遺體運回清萊府美發琅縣，並在1月9日依照宗教習俗舉辦喪禮後下葬。然而就在葬禮結束後不久，阿艾本人竟然返回住處，活生生地出現在親友面前，讓所有人陷入極度震驚與困惑。
當阿艾的家人從驚嚇中回神後，開始詢問事情經過並釐清真相，這才發現整起事件是一場認屍錯誤。意識到問題嚴重性後，家屬立即聯繫當地的踏央美占救援隊，請求協助挖掘已下葬的遺體。
救援隊接獲通報後，前往美發琅縣境內進行挖掘作業，準備將遺體取出並送還給美綏縣的真正親屬，讓死者家屬能依照正確的宗教信仰進行喪葬儀式。
目前相關單位正在調查死者身分確認過程中，究竟是哪個環節出現疏失，導致發生如此重大的認屍錯誤。當局表示將徹底檢討作業流程，避免類似事件再次發生。
延伸閱讀
亞馬遜大瘦身！第2波裁員掃走1.6萬人 高層：不會是常態
准了！黃仁勳訪陸傳捷報 路透：北京批准首批輝達H200進口
末日鐘倒數85秒！科學家揭3威脅 台灣也上榜
其他人也在看
麻布袋漂到新北萬里岸際 打開有43公斤大麻 (圖)
1名漁民27日上午在新北市萬里區駱駝峰旁岸際發現可疑麻布袋，打開後驚覺有異，警方獲報到場處理，發現麻布袋內裝有32包疑毒品，總毛重約43公斤，以試劑檢測呈現毒品大麻反應。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台北走春賞燈又賞花 西門町圓山花博雙IP
配合台北燈節活動，推出20條主題遊程，輕鬆進行小旅行(圖/台北市政府 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
不滿員工跳槽！農場負責人「空拍機投毒」毒死對手羊駝、梅花鹿遭起訴
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導宜蘭縣1名王姓農場負責人，疑似不滿員工跳槽至對手農場，竟利用空拍機多次將混有農藥的毒飼料投放至對手農場，導致農場內的...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
活的像NPC？夫妻拚命40年「1原因」淪為下流老人 淚崩揭晚年真實慘況
許多人相信，只要一輩子努力工作、存錢、按時繳納年金保費，退休後就能安穩度日。然而現實卻一次次戳破這套人生公式。日本一對高齡夫妻，每月合計可領26萬日圓（約新台幣5.2萬元）年金，表面上是「標準退休族」，實際生活卻是一天只敢吃兩餐、傍晚在超市半價區與人搶熟食。40多年勞碌換來的晚年，與他們曾經想像的「安心退休」天差地遠。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
【公告】精材將於115/2/5召開董事會通過114年度財務報告
日 期：2026年01月28日公司名稱：精材(3374)主 旨：精材將於115/2/5召開董事會通過114年度財務報告發言人：林恕敏說 明：1.董事會召集通知日:115/01/282.董事會預計召開日期:115/02/053.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第4季4.其他應敘明事項:無中央社財經 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
對戰大谷翔平？羅伯茲有意執掌洛杉磯奧運 「沒人比我更適合」
道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今公開表態，希望執掌2028年洛杉磯奧運美國隊，強調自己是最佳人選，「沒人比我更適合了！」引發外界關注他與子弟兵大谷翔平領軍的日本隊正面對決。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
《娛樂世界》陶晶瑩1晚集郵3男神 參加Lulu婚禮讓粉絲看了暴動
【時報-台北電】「典Lu夫妻檔」陳漢典、Lulu黃路梓茵25日晚間席開70桌、砸數百萬於文華東方酒店舉辦世紀婚禮，賓客幾乎可以說是「整座演藝圈都來了」。看著他們出道的陶晶瑩也是座上賓，她當晚出席婚宴後，馬上發文祝賀小兩口新婚快樂，並曬出與台灣3位男神的貼身合照，含金量之高，讓粉絲們看了通通暴動。 陶晶瑩在個人社群上發文，為陳漢典、Lulu獻上祝福，「非常祝福漢典和Lulu！兩位可愛的朋友佳偶天成」。有趣的是，該文沒有她與新人們的合照，反而是與邱澤、許光漢、柯震東同框合影，並笑說：「也謝謝他們的邀請，讓我碰到三大男神！」當晚，許光漢更是出現在各大藝人的臉書上，每個人都搶著跟他合照，宛若人型立牌，人氣之旺。 事實上，邱澤、許光漢、柯震東可說是近年來在網路上最具熱度話題性的三大男神。難怪讓陶晶瑩忍不住貼上社群和網友們分享炫耀，「演戲最有靈魂、眼神最會勾人，每位都散發獨特的魅力，自成一格！台灣三座發電機」。（新聞來源：中國時報─記者謝采恩／台北報導）時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Meta將測試臉書、IG等平台訂閱方案 加強AI功能
（中央社紐約27日綜合外電報導）臉書（Facebook）母公司Meta預計在接下來幾個月內，讓旗下包括臉書、Instagram等社群媒體平台及傳訊軟體WhatsApp測試新規劃的訂閱模式，加入更強的人工智慧（AI）功能。中央社 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
孫生媽淡水再下手行竊遭活逮 士檢複訊後諭知請回
網紅孫生媽媽又犯竊盜案，她昨（26）日下午在淡水一間店內潛入儲藏室，偷走店員的名牌包包與財物，當場遭攔下報警送辦，移送士林地檢署複訊後檢察官諭知請回。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
涉「AI換臉」女樂手裸照還散布假性愛影像 知名攝影師遭起訴
一名長期在樂團圈活動的甯姓攝影師，長期涉嫌利用AI深偽技術（Deepfake），將多名女樂手的演出照與宣傳照合成為虛假的性愛影像、裸照，並提供給社群平台X上的色情帳號散布。士林地上報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中信兄弟參加「美洲」冠軍棒球賽 主席：從台灣來墨西哥不容易
第3屆美洲棒球冠軍聯賽（Baseball Champions League Americas，BCL）即將開打，不過WBSC、墨西哥聯盟今（28日）宣布的參賽球隊當中，竟有一支來自亞洲的球隊，那就是中華職棒的人氣球隊中信兄弟。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 2則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 513則留言
徐春鶯延押禁見2個月！她指這群人異常安靜
[NOWnews今日新聞]曾被民眾黨前主席柯文哲相中、擬列入不分區立委名單的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，2年前一度引爆政壇爭議，她疑收受對岸資金，介入總統及縣市長選舉，涉嫌觸犯《反滲透法》及商業詐...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 34則留言
台中女警嗆開槍盧秀燕！家屬揭「職場霸凌」黑幕、律師曬親筆信還原真相
去年12月間，台北發生張文隨機殺人事件，事件發生後，台中25歲的黃姓女偵查佐，失控在社群上發文嗆「盧秀燕腦門開3槍」引發喧然大波，黃女目前遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師揭露女兒遭「職場霸凌」、被排擠孤立，甚至被偵查隊關姓副隊長關進會議室「收驚」，造成女兒就此失控脫序。今（27日）下午，黃家透過律師公開女警親筆信，還原遭霸凌的真相。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28則留言
照顧91歲妻子太累！92歲罹癌夫痛下殺手遭逮嘆：對未來悲觀
日本千葉縣地方法院27日審理一起高齡夫婦殺人案，檢方在陪審團庭審中請求判處92歲被告野村八郎五年有期徒刑，野村八郎被控於2025年3月在千葉縣一宮町家中，用電線勒死其91歲妻子奈美子，而野村也在首次庭審中承認了指控。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 1則留言
育嬰留停按日申請上路 健保3大問題一次看！累積申報更便民
勞動部自今年一月一日起推動育嬰留職停薪以日為單位申請的制度，讓受雇勞工能依照實際需求，在子女滿三歲前選擇以日為單位向雇主提出申請，並同步辦理健保相關申報作業。衛福部健保署特別提醒雇主與受雇勞工，若一個月內有多次以日為單位申請育嬰留停，可將數日累積於當月月底前一併辦理申報，無須逐筆送件。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1則留言
星二代餵毒騙砲3／金曲歌王家人屢涉重案 伍靖暴力襲警黑歷史也曝光
本刊調查，今年31歲的伍靖，8年前在美國街頭亮刀被捕，他自稱在國外求學感受到霸凌，出於自衛本能，才會帶刀，移送法院後，因他提出身心有狀況的診斷證明，才沒留下前科。當時，父親伍思凱坦言「非常心疼」，表示理解兒子的身心煎熬，會陪他度過難關。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 2則留言
偷高爾夫球桿吃飽忘了帶走! 竊賊回餐廳拿被逮
南部中心／莊順發、呂彥頡 高雄報導高雄市一名男子騎UBIKE到捷運站，卻將高爾夫球桿忘在車籃中忘記拿，結果遭人拿走企圖變賣，沒想到嫌犯拿著球桿去吃飯後也忘了拿走，直到到餐取回，而警方是調閱沿路監視器後，將竊嫌逮捕同時找回球桿，被害人大讚員警鍥而不捨，讓他的球桿失而復得。竊賊偷走球桿去吃飯忘記帶走，隔天返回取遭警掌握逮捕。（圖／民視新聞）男子騎著UBIKE抵達捷運站前，慢慢將車牽到租借機台停放之後，拿著背包就離開，但他卻忘了自己的桿爾夫球推桿，還放在前方置物籃內，過沒多久，一名男子經過看到球桿，不話不說就直接拿走，儘管男子很快返回尋找，但球桿已經不見蹤影。球桿遺失者郭先生：「我以為是有可能掉在馬路上，我還在這邊繞兩三圈在找。」嫌犯拿著球桿打算當作廢鐵變賣，但正值中午用餐時刻，於是他先走到附近一家餐廳用餐，只是萬萬沒想到，酒足飯飽後，他忘了有球桿這回事，直到隔天想起才回到餐廳取回，而這也成為逮人的最佳證據。高市警前金分駐所長尤明賜：「嫌疑人莊男取走（球桿）全案將依，侵占遺失物罪嫌函送地檢署偵辦，並依規定發還遺失物給郭民。」郭姓男子說，當時他就是這樣把推桿放著就離開，非常感謝警方的協助，讓球桿可以失而復得。球桿遺失者郭先生：「找這麼多的監視器而且要很用心，又契而不捨很感動從來沒有這種感覺。」韓國女子遊高雄旗津，先丟手機後護照也不見，員警細心一一尋回。（圖／翻攝照片）另外，有韓國籍女子到旗津遊玩丟了手機，緊急跑到派出所求救，員警利用GPS定位帶著她四處尋找，最終在一處草叢內發現，讓她破涕為笑，不過就在將她帶回派出所準備要登記身分時，她又找不到自己的護照，所幸在警車上發現她遺留的護照，員警也開玩笑的說連續兩次囉，下次要多注意一點。不論是契而不捨的調閱監視器找回球桿，還是細心陪伴的尋回手機以及護照，只能說我們的波麗士大人，真的是又專業、又暖心。原文出處：你累了嗎？球桿忘在置物籃遭竊 小偷吃飽也忘了拿 更多民視新聞報導豐原蛋雞場爆發禽流感 中市府：完成消毒並依法撲殺差10秒衝出車流！國三生「肉身擋」護送阿北過馬路成大女博士欠稅2000萬！稱帳戶被盜「借住廟宇」 國稅局不採信民視影音 ・ 3 小時前 ・ 1則留言
頂大役男遭丟包慘死 家屬陪解剖心碎啜泣｜#鏡新聞
25日凌晨發生離譜丟包案！一名替代役男疑似喝酒醉，被多元計程車司機丟包在台64線上，導致他被4輛車輾過當場死亡，而檢警昨天(1/27)早上對遺體進行相驗，死者母親悲痛現身殯儀館，不斷掩面啜泣場面令人鼻酸。鏡新聞 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
驚險畫面曝! 矽酸鈣板從天降砸爛車 工地遭停工
中部中心 ／李文華彰化報導彰化溪湖一處興建中的大樓，上午吊掛施工用的矽酸鈣板，但在過程中卻不慎掉落，大量矽酸鈣板從11樓從天而降，當場砸到停在樓下的兩輛車，其中廂型車更是整台被壓扁，還好當時車上沒有人，縣府建管科表示，工地違反相關規定，先勒令停工，並且開罰18000元罰鍰建案施工吊掛矽酸鈣板時不慎掉落 現在遭勒令停工並且開罰。（圖／翻攝畫面）施工建案封路進行吊掛作業，派了人員在路口交管，結果突然轟然巨響，有東西砸下來了，大量的矽酸鈣板從天而降，揚起煙塵，天女散花般落下砸到兩輛車，其中一輛最慘，廂型車整台幾乎扁掉，車頂凹陷變形。矽酸鈣板散落馬路上，工地人員出來清理善後，事發地點在彰化溪湖一處正在興建的建案，上午請來大型吊車進行吊掛作業，正當矽酸鈣板吊到11樓時，不明原因整串掉下來，轟然巨響，居民說還以為發生爆炸，出門看才發現，車子怎麼扁了停在一樓的廂型車被矽酸鈣板砸毀 車頂都扁了。（圖／翻攝畫面）當地民眾說，該處工地近日連日趕工，經過的時候都覺得很危險，沒想到竟然真的出意外。工地表示，民眾被砸毀的車輛，會進行賠償，縣府建管科也派人員了解情況，先勒令停工開罰18000元。職安署也將前往稽查，懷疑可能是吊掛作業，防止脫落的裝置出問題，將派員檢查，若有違反規定將處3萬到30萬罰鍰，並且要求工程單位，檢討改進。原文出處：有影／彰化溪湖工地天降建材雨 樓下兩車遭殃！廂型車慘被壓扁 更多民視新聞報導直播爬台北101「挨轟消費危險、不負責任」 Netflix回應了民眾黨團推不在籍投票 游盈隆：九合一選舉貿然上路恐成災難 撐到小孩返家才離世！陳威全突傳父親噩耗 曝「原計畫一事」竟成遺憾民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發表留言