泰男「死而復生」！才剛辦完喪禮下葬 竟突現身家中親友嚇壞

泰國清萊府發生一起離譜的認屍烏龍事件，一名48歲男子的家屬誤以為他在清邁府過世，已於本月9日完成宗教儀式並下葬，沒想到當事人日前突然現身家中，讓所有親友當場嚇壞，這才驚覺埋葬的是另一名死者。

泰國一名男子的家屬誤以為男子過世，舉行完下葬儀式後當事人突現身家中。 （示意圖／unsplash）

根據泰國媒體《Khaosod》25日報導，這名化名為「阿艾」的48歲男子，家屬原本以為他已在清邁府身亡，因此將遺體運回清萊府美發琅縣，並在1月9日依照宗教習俗舉辦喪禮後下葬。然而就在葬禮結束後不久，阿艾本人竟然返回住處，活生生地出現在親友面前，讓所有人陷入極度震驚與困惑。

廣告 廣告

當阿艾的家人從驚嚇中回神後，開始詢問事情經過並釐清真相，這才發現整起事件是一場認屍錯誤。意識到問題嚴重性後，家屬立即聯繫當地的踏央美占救援隊，請求協助挖掘已下葬的遺體。

救援隊接獲通報後，前往美發琅縣境內進行挖掘作業，準備將遺體取出並送還給美綏縣的真正親屬，讓死者家屬能依照正確的宗教信仰進行喪葬儀式。

目前相關單位正在調查死者身分確認過程中，究竟是哪個環節出現疏失，導致發生如此重大的認屍錯誤。當局表示將徹底檢討作業流程，避免類似事件再次發生。

延伸閱讀

亞馬遜大瘦身！第2波裁員掃走1.6萬人 高層：不會是常態

准了！黃仁勳訪陸傳捷報 路透：北京批准首批輝達H200進口

末日鐘倒數85秒！科學家揭3威脅 台灣也上榜