泰留學生宿舍昏迷！師生募款送她回家 「李英愛霸氣出手」低調回應暖爆

在南韓全南大學語言教育院學習韓語的泰國留學生西琳雅（音譯，Sirinya），今年7月被發現倒臥宿舍，之後被診斷為硬膜下出血，至今仍在昏迷中。由於西琳雅經濟困難，無法負擔後續治療與返國事宜。校內多位師生得知後，自發展開募款；知名女星李英愛也慷慨解囊，日前終於讓西琳雅得以踏上返鄉之路。

《朝鮮日報》報導，西琳雅當時被診斷為硬膜下出血，昏迷不醒並持續接受治療。醫療團隊上月指出，她因嚴重腦損傷，恢復意識的可能性極低。遠在泰國的母親不忍女兒孤身留在異國病房，懇求能協助後送返國，但高達9,000萬韓元（約新台幣190萬元）的後送與相關醫療費用，使家庭陷入困境。

消息傳出後，全南大學救援志工社團「希望之律動」展開募捐行動，製作圖卡、海報及影片，透過社群平台與入口網站分享西琳雅的故事，迅速引起全國關注。各地善款很快跟著湧入，累積達900萬韓元（約新台幣19萬元）。李英愛得知情況後，也捐出1,000萬韓元（約新台幣21萬元），為她的返鄉之路添上一臂之力。

在泰國大使館、醫療志工組織「越南和平醫療聯盟」及專業後送公司「NEO」合作下，後送費用大幅減少。原本須使用昂貴的醫療專機，但後改為在一般客機上拆除6個座位並安裝醫療用病床，由醫療團隊全程陪同，使得募款額度足以支付所有運送費用。

負責從光州護送至仁川機場的急救技術員金祐炫表示，自己經手過無數病例，「但像這樣由大學生發起、全國民眾共同完成的後送案例，是第一次見到，真的非常了不起。」參與捐款的李英愛低調回應，「反而是我感謝學生們做了如此有意義的事情。」

「希望之律動」代表、全南大法學院學生李保藍則說，看到同校學生遭遇困境，「只覺得理所當然要伸手幫忙」，但真正讓她動容的是全國民眾的熱心參與，「今天看到 Sirinya 的眼皮有些微反應，讓人看到一線希望。真心希望她回到故鄉、聽見母親的聲音後能夠奇蹟性恢復。」

