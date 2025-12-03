泰百明年初連發6場見面會 LingOrm、KaoJane票券秒殺

LingOrm是目前泰百最紅組合之一，她們即將於明年2月再度來台辦見面會，而且場地是在最多可容納近3千人的場地TICC。（IG）

泰國文化軟實力的浪潮持續席捲台灣。自2025年1月11日至2月1日，多達6組的泰國藝人組合將密集來台舉辦粉絲見面會，掀起一波「泰百（泰國GL劇）旋風」。

其實力在銷售得到驗證，上週末（11月30日）率先開賣的兩場見面會，1月23日的 KaoJane 與2月1日的 LingOrm，即便實施了實名制，門票仍瞬時完售，證明了泰星在台不可忽視的經濟效益和粉絲黏著度。

作為粉絲公認的「泰百天花板」，LingOrm這對女女CP憑藉《我們的秘密》到《Only You》甜蜜二搭，以甜到不行的默契感征服無數人，11月也正式成為Dior品牌大使。 LingOrm在台經歷充滿戲劇性。2024年首次來台時，機場接機盛況曾媲美韓團；然而，今年上半年見面會卻因「中資爭議」，成為台灣首次粉絲自發抵制而取消的案例。因此，明年2月在TICC的見面會讓粉絲超期待，即使高達12800元的最高票價也無法阻止粉絲搶票，眾人甚至直喊加場。

Kao與Jane是首搭CP，不過兩人本來就知名度高，配對之後更有話題，2人將於明年1月23日來台辦見面會。（NAC、YIWO提供）

另一組超人氣GL組合「KaoJane」，Kao與台泰混血的Jane（葉芷妤），則因熱門劇《Love Design愛情設計》而人氣直升。擁有千萬IG粉絲的Kao自《荷爾蒙》起便一路爆紅；而葉芷妤則是在《瘋狂獨角獸》中備受注目，因其能唱能跳又擅長演技，與Kao的合作當時便讓粉絲抱以高度期待。她們明年1月23日於Zepp New Taipei的見面會，同樣實名制，同樣秒殺。該場主辦單位NAC也呼籲，因活動為全場實名制，入場會核對票券以及證件，請粉絲務必留意臨時要讓票的詐騙手法。

