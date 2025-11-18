泰百CP KaoJane爆紅 宣布1月訪台會粉絲

泰百CP Kao（右）、Jane（左）合作《Love Design愛情設計》深受粉絲喜愛。（圖／NAC、YIWO提供）

泰國人氣百合CP Kao與Jane，即將帶著正在熱播的劇集《Love Design愛情設計》，於明年1/23（日）在「Zepp New Taipei」舉行「Love Design KaoJane - First Fan Meeting in Taipei」粉絲見面會。購票者有機會獲得與Kao、Jane 2對1合照、MINITALK、親簽拍立得、親簽海報、HI-TOUCH與HI-BYE等福利。

Kao自演出超人氣泰劇《荷爾蒙》中飾演小反派Sprite後便一路爆紅至今，爾後演過無數收視破紀錄的劇集，IG更超過千萬粉絲觀眾，是泰國家喻戶曉的當家花旦，因此當Kao點頭演出GL《Love Design愛情設計》時，消息一出便成為各大媒體頭條新聞。

廣告 廣告

Kao、Jane宣布來台會粉絲。（圖／NAC、YIWO提供）

而Jane也是來頭不小，一口流利中文，有個親切的中文名葉芷妤，她因演出Netflix泰劇《瘋狂獨角獸Mad Unicorn》，成績橫掃全世界。不僅如此，Jane還會唱、會跳，所以劇組公布由她搭Kao時，粉絲都是一面倒給予好評。

《Love Design愛情設計》播出後集集都創超高收視，各地粉絲也紛紛敲碗期待KaoJane能舉辦見面會，因此官方也正式宣布於12/6舉辦泰國見面會。「Love Design KaoJane - First Fan Meeting in Taipei」粉絲見面會，活動時間訂於2026/01/23（日）晚間6點於「Zepp New Taipei」舉行，全場採對號入座，票價共分VIP區NT$ 6,600元、A區NT$ 5,400元、B區NT$ 3,400元與愛心席NT$ 2,000，啟售時間訂在11/30（日）中午12點全台7-Eleven 門市ibon機台 及 ibon 售票系統。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

颱風吹垮反射鏡砸車國賠11萬！「區公所轉向承包商求償」糗踢鐵板

獨家／樂天突宣布12月離開台灣 中職奪冠後首次員工旅遊行程曝光

中國航空慘了！逾49萬張赴日機票取消 專家：衝擊比日本業者更大