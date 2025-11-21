泰監獄收賄「送辣女模」與囚犯嘿咻！重刑犯享VIP特權 密室樓梯保險套、精液滿地

（國際中心／綜合報導）泰國曼谷中央監獄近日爆出重大醜聞，內部涉嫌收受高額賄賂並替特定囚犯提供「超規待遇」。調查指出，有獄警收受多達 7 位數金額，替被關押的中國籍重刑犯安排各種特權，甚至協助外籍女模以祕密管道進入監獄，與囚犯發生性行為。隨後在監獄樓梯下方隱蔽房間內還查獲使用過的保險套及沾有體液的紙巾，相關證物目前已送交鑑識進行 DNA 檢驗。

根據《Khaosod》報導，泰國獄政廳接獲舉報後，於本月 16 日突擊進入曼谷中央監獄搜查。行動當中發現大量違禁物品，包括監獄禁止使用的電器、刀具與打火機等。獄政單位研判，這些物品多以「捐贈」名義進入監獄，再由涉案獄警轉供特定中國籍受刑人使用。

示意圖／泰國曼谷中央監獄近日爆出重大醜聞，內部涉嫌收受高額賄賂並替特定囚犯提供「超規待遇」。（擷取自 免費圖庫freepik）

獄政廳 21 日發布聲明表示，初步調查顯示監獄職員確實涉及對受刑人不當管理、違反紀律與涉嫌違法行為，因此已先調離多名相關人員，監獄長也被調往獄政廳總部改任其他職務。接下來將由督察及相關單位組成調查小組全面深入追查。

調查內容指出，案件主角多為集中在第 3 監區的中國籍囚犯，他們在監區內建立強大影響力，甚至壓迫其他泰籍受刑人，引發不滿後遭人檢舉。部分獄警則長期與這些中國囚犯集團合作，替他們取得違禁物品、享有電器使用、甚至安排泰籍囚犯充當僕役。

突擊當日，搜查人員意外在監獄第 1、2 道門之間的樓梯下密室發現大量驗證性的證物，包含使用過的保險套與紙巾。該空間原本設計用來接待貴賓，不易被其他人發現，因此成為秘密進行非法活動的場所。

調查顯示，相關中國籍囚犯甚至以高額費用從中國聘請女模前往泰國，僅機票就高達 7 位數。女模透過監獄長辦公室所在區域的出入口直接進入監獄，再由獄警帶至密室會面，完全避開第一道門的檢查。

突擊行動中，一名女模與中國籍囚犯當場被查獲，並在現場取得多項重要證物。目前事件已引發泰國高層震動，除了監獄長被調職外，另有 19 名獄警遭停職或調離，調查委員會亦已正式成立展開全面清查。

