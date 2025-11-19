泰破獲野生動物走私 62隻瀕危長尾獼猴被塞塑膠袋
泰國破獲一起野生動物和毒品走私案，一天之內接連救出143隻獼猴。其中62隻瀕危長尾獼猴，被發現時，居然都裝在塑膠袋裡，還有81隻獼猴，被裝在藍色小袋子中。由於這些動物狀況不佳，被緊急送往野生動物中心接受治療。
泰國當局近日在一天內連續展開重大行動，成功救出143隻瀕危獼猴，揭露了一起涉及野生動物與毒品的嚴重走私案件。這些珍貴的長尾獼猴被殘忍地裝在塑膠袋和藍色小袋子中，狀況堪憂，已被緊急送往野生動物中心接受治療。此案凸顯了泰國作為野生動物走私熱點地區的嚴峻現實，也展現了當局打擊非法野生動物貿易的決心。
在這起驚人的救援行動中，泰國森林巡邏員於鄉間小路上發現數個可疑的藍色袋子，察覺情況不對勁後立即通報警方展開追捕。執法人員最終以走私毒品及野生動物的罪名，當場逮捕了兩名男子。這兩名嫌犯據信與一個國際野生動物販運集團有所關聯，他們不僅攜帶毒品，還將81隻獼猴塞在小袋子裡進行運送。
獲救的獼猴發出不斷的叫聲，聲音中透露著哀傷與躁動。現場地上擺滿了裝有藍色袋子的箱子，每個袋子裡都是被強行塞入的獼猴。這些動物被發現時情況十分糟糕，需要立即的醫療照顧。除了上述81隻獼猴外，泰國當局也在柬埔寨邊境附近進行巡邏時，聽到甘蔗田裡傳來動物的聲音，隨後發現另外62隻瀕危的長尾獼猴被裝在塑膠袋中。這些珍貴的野生動物同樣被送往專業機構進行治療和照顧。
野生動物走私被認為是全球最大的非法貿易活動之一，而泰國正是這類走私活動最為頻繁的地區之一。此次成功救援行動不僅拯救了大量瀕危動物的生命，也為打擊國際野生動物走私網絡提供了重要線索。當地執法部門表示，將持續加強邊境巡邏和執法力度，防止類似悲劇再次發生。
更多 TVBS 報導
獼猴搶公媽食物？！ 元亨寺製「壓克力板」避免祖先沒得吃
介入屏東毒品市場？ 高雄男遭槍殺 曾「鮪魚藏毒」走私日本
雲林恐怖「人肉控車」！三男遭囚蘭花園 詐騙集團騙走2400萬
女友陳屍家中！ 男載遺體趴趴走 致電死者兒：你媽死了
其他人也在看
勞保年金65歲才領不打折？精算結果：60歲領累積總額更高
從2026年起，勞保老年年金的法定請領年齡將由64歲調整至65歲。這意味著若希望獲得完整的年金，民眾需等到65歲才能申請。然而，精算試算結果卻顯示，提前領取年金可能會比延後到65歲領取更具經濟效益。中天新聞網 ・ 1 天前
黃國昌被列被告 羅智強1句話警告民進黨
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌日前被週刊踢爆，以「凱思國際」名義，收受成衣大廠臺雅集團前董座之子200萬元後，利用立委職權，在立法院質詢法務部長鄭銘謙，北檢將黃國昌列為貪污他字案被告。對此...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
高雄月世界垃圾來源曝光！他驚：黨內鬥爭？
[NOWnews今日新聞]高雄市燕巢區「月世界」附近近日被爆遭長期違法傾倒家庭垃圾，原本雜草叢生的山坡地，兩年內竟被堆成數十噸重的垃圾山，惡臭瀰漫、蒼蠅滿天，宛如「廢棄物天堂」。環保局接獲民眾通報後，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 6 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 2 小時前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
今晨最低溫新北僅12.4度！吳德榮曝「明再探12度」 下波冷空氣這天報到
今、明（19日、20日）兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。氣象專家吳德榮透露，此波冷空氣雖未符合「大陸冷氣團」定義，但已是入秋以來最強冷空氣，下一波東北季風預計在下週一（24日）南下。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
王大陸遭求刑一年 出庭稱「無知犯錯」鞠躬全認罪 盼從輕量刑
王大陸雖未完成逃兵役犯行，但涉偽造文書罪，遭檢方求刑一年。新北地方法院今天（18日）開庭，王大陸當庭稱無知犯錯，全數認罪，並起立鞠躬，律師表示，王大陸在偵查中都坦白犯行，目前也已服役9個月，盼法官從輕量刑。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 1 天前
影/台中街頭夜半炸街引憤！壯男滅火器狂噴 89猴持械圍毆
台中市西屯區今天（17日)凌晨不太平靜，發生大規模械鬥事件，外傳是因為一群89猴開豪車炸街太吵，被一名身形壯碩的男性居民上前持滅火器噴灑怒斥，結果慘遭圍毆倒地，但也有一說是因為債權糾紛約在此談判。中天新聞網 ・ 1 天前
不滿街友逗留！放「防鴿用塑膠尖刺板」 下場慘了！
社會中心／黃恩琳、蔡承翰 新北市報導新北市樹林後火車站旁邊，一間眼鏡行前的階梯上，近日被人擺放將近20個「防鴿用塑膠尖刺板」，不少人看了很害怕，就怕踩到受傷，事後警方調查發現，是附近一名羅姓住戶所為，男子也坦承，因為不滿街友睡在這裡，有礙觀瞻，才會擅自擺放，全案函送新北地檢署偵辦。走著走著，地上怎麼有尖尖刺刺的釘子，近看不得了，階梯上放了一排又一排，這是「防鴿用塑膠尖刺板」，雖然是塑膠做，路過的人還是嚇壞了，過都不敢過，就怕一不小心就受傷，民眾以為是前方眼鏡行放置的，店家緊急澄清。不滿街友逗留放「防鴿用塑膠尖刺板」（圖／爆料公社二社）11號，警方獲報到場，趕緊先把「防鴿用塑膠尖刺板」拔掉，事後發現是一名住在附近的37歲羅姓男子所為，原來他不滿這邊經常有街友逗留、坐在階梯上，或是睡覺，才氣得放置刺板放在路面，希望可以改善。樹林派出所副所長林東衍表示，經查，確認為一名37歲羅姓男子所為，其向警方表示，因不滿該址周遭常有街友停留，認為影響環境觀感，遂擅自將尖刺板放置於路面。全案於警詢後依刑法第185條妨害公眾往來安全罪嫌，函送新北地檢署偵辦。不滿街友逗留放「防鴿用塑膠尖刺板」（圖／民視新聞）男子希望可以改善車站附近環境，不要讓一堆街友停留在這邊，但他突發奇想放置尖刺板，也讓自己惹上麻煩。原文出處：不滿街友逗留！放「防鴿用塑膠尖刺板」 下場慘了！ 更多民視新聞報導「仙塔律師」幫詐團辯護涉洩密 聲請法界大老鑑定「不法偵訊」昔「反貪守門員」淪貪污被告 詹凌瑀：黃國昌自由的日子還有多久？新北自助洗衣機內有刀片 女被割傷濺血民視影音 ・ 1 天前
台北又出現「不下雨的洞」！北台灣大降溫陰雨綿綿 鄭明典點出這地最不會下雨
[Newtalk新聞] 受到東北季風影響，氣象署今（18）日針對位於迎風面的北台灣地區發布豪雨特報，有局部大雨或豪雨發生機會。北台灣自昨日起陰雨綿綿，前中央氣象局長鄭明典分享了累積雨量圖，指出大台北僅有一小塊地區幾乎沒有雨量， 氣象署發布豪雨特報，示警範圍包括台北市山區、基隆市、新北市北海岸地區及宜蘭縣；台北市平地、新北市山區及平地則須留意大雨。 同時，今日溫度也將下降，台北氣溫來到17-19度，今晚至明晨更可能來到16度，將是入秋以來最低；西半部桃竹苗雲嘉等地可能下探15度。 鄭明典透過臉書提到，穩定的東北季風，雨區也相對穩定，主要在北台灣。但在雨區中，有一小塊地方幾乎沒有雨量，那是受到大屯山系的屏障作用，雨下在迎風面，山背後就不太下雨。 鄭明典提到，迎風面和背風面的實際位置和風向有關，所以要等風向變了，雨區才會改變。對於台北在東北季風期間總是會出現那個「不下雨的洞」，鄭明典也解答，石牌到士林最不會下雨。查看原文更多Newtalk新聞報導東北季風南下溫度驟降！北部高溫跌至17度 未來一週天氣一圖看為何「東北季風」又濕又冷？專家揭關鍵原因新頭殼 ・ 1 天前
基努李維成「觀光竊盜」受害者 感謝FBI找回名錶
（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）美國聯邦調查局（FBI）聯手智利警方，破獲假借觀光名義的竊盜集團，成員偽裝成遊客身分進入美國，專挑豪宅區的名人住家犯案，好萊塢男星基努李維也成受害者，親筆寫信感謝FBI。中央社 ・ 10 小時前
98分變82分？ 警接罕見報案 要查小一生數學成績
這真的是警方接到罕見的報案，台南一名家長 認為小一兒子，數學期中考拿98分，聯絡簿上學生也填了98分，老師沒有修改，但是學校系統只登錄82分，家長po網指控導師塗改分數 還藏考卷，校長能力不足，讓校長氣的提告誹謗，家長則說講的是事實不怕被告，現在警方要調查這名小一生，數學到底考了幾分。 #數學#期中考#誹謗東森新聞影音 ・ 3 小時前
今變天「剩16度越晚越冷」雨下不停 明清晨跌破12度
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，東北季風堆積厚實的低雲、伴隨降水回波、帶來明顯降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部雨，北海岸、大台北山區及東北部有局部較大雨勢，應注意；冷空氣持續南下...CTWANT ・ 1 天前
還沒冷完！一圖看2段式天氣變化「最凍時間曝光」 降雨熱區出爐
天氣開始轉涼，台北也開始下雨了，天氣發展情形持續受到關注。對此，氣象專家賈新興今（18）日分析未來天氣將有二段式變化，月底前還有兩次降溫的機會，並公布降雨熱區，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
東北季風發威！北東濕涼探15℃ 大台北累積雨量達豪雨等級
今、明（18、19）日東北季風影響，北、東地區陰雨綿綿、低溫約15至17度；中南部雖天氣較穩定，但早晚偏涼。天氣風險分析師林孝儒指出，要到週三至週五水氣才會逐漸減少，北東部降雨範圍可望縮小，週末東北季風減弱後，各地有望回到晴時多雲、較為穩定的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
桃園仙草嘉年華11／22楊梅登場 接駁車、交管出爐
「2025桃園仙草嘉年華」將於11月22日開幕，展開為期16天活動，預計將有大量遊客湧入欣賞浪漫紫色花海，楊梅警分局配合市府規畫相關交通疏導管制，請遊客留意配合，避免塞於車陣、人潮當中。中時新聞網 ・ 1 天前
冷氣團還沒來...明起低溫剩15度 週末短暫回暖轉多雲
東北季風冷颼颼，本週末前最低溫可能只有15度，之後將迎來短暫回暖，北東之外的地區呈多雲到晴，緊接著又有東北季風到來，桃園以北、東半部雨勢再增。中天新聞網 ・ 23 小時前
誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光
社會中心／馬聖傑、蔡承翰 台北報導黑道老闆逼迫身障員工簽本票，甚至拿開山刀砍人！台北市中山區一間汽車美容保養場，被人起底，老闆李哲瑋是天道盟美鷹會的幹部，他不斷以洗壞客人的車子、刮傷烤漆等理由，逼一名蘇姓身障員工簽本票，還把他的家人帶到店裡恐嚇威脅，甚至砍傷蘇姓員工！被害人父親出面，痛批嫌犯無良。惡煞將蘇姓身障員工和他的家人，全都押進汽車美容保養店，強迫他們簽下本票，而所謂的惡煞，竟然是員工的老闆，他宣稱蘇姓員工刮傷車子，要員工賠錢了事，甚至還拿開山刀砍人！蘇姓員工父親：「不滿意的時候就是打要不然就是罵，（老闆說）他洗車場的車被刮壞了要賠，問我兒子說車子刮壞有沒有這件事，他說沒有老闆拿開山刀劃到他的手，左手還右手他的神經就斷了，事情明明不是我兒子做的，為什麼我兒子要承擔這個罪名。」誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光。（圖／民視新聞）說起兒子的傷，簡直就是一場惡夢！被控訴的這間汽車美容保養店，位在台北市林森北路附近，包括金馬影帝李康生、演員柯震東、DJ歌手羅百吉都曾光顧，但警方調查發現，領有身心障礙手冊、20出頭的蘇姓被害人，只是來這裡打工，卻被天道盟美鷹會幹部的老闆李哲瑋，以洗壞客人車子、刮傷烤漆等各種理由，逼簽本票，甚至把員工的父母叫來，對他們拳打腳踢，再拿開山刀砍傷蘇姓員工，逼被害人花錢了事，蘇家前後交付50、60萬元，就連三千元的學費，也被迫交出！這對家境本來就不好的被害人一家來說，雪上加霜。蘇姓男子與父母和兄弟姊妹，一家五口擠在錦新大樓，這一間潮濕又髒亂的小套房內，月租一萬四，在他被老闆砍傷後，現在連房租、水電都繳不出來。誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光。（圖／民視新聞）蘇姓員工父親：「大間的這間是，我老婆跟兩個小孩睡的，我都靠這台（煮東西就對了）對，確實是雪上加霜，我跟我太太都還有工作的時候，多少還可以留一點點錢，洗車場事件之後，就更加沒辦法承受了。」黑道老闆宛如吸血鬼，欺凌身障員工，手段還如此兇殘，檢警調查後，主嫌李哲瑋和其他共犯，通通被收押，但對蘇家人來說，已經留下一輩子無法抹滅的陰影。原文出處：誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光 更多民視新聞報導校園約砲還拍片上傳 永和男警身分曝光下場慘了雄中雄女「全遭殃」網紅不撤片！驚動教育局、警方槍擊案嫌犯裁定羈押後暴斃 死前自稱「癌末」真相曝民視影音 ・ 53 分鐘前