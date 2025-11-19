泰破獲野生動物走私 62隻瀕危長尾獼猴被塞塑膠袋

泰國破獲一起野生動物和毒品走私案，一天之內接連救出143隻獼猴。其中62隻瀕危長尾獼猴，被發現時，居然都裝在塑膠袋裡，還有81隻獼猴，被裝在藍色小袋子中。由於這些動物狀況不佳，被緊急送往野生動物中心接受治療。

泰國破獲一起野生動物和毒品走私案，一天之內接連救出143隻獼猴。（示意圖，與本文無關／達志影像美聯社）

泰國當局近日在一天內連續展開重大行動，成功救出143隻瀕危獼猴，揭露了一起涉及野生動物與毒品的嚴重走私案件。這些珍貴的長尾獼猴被殘忍地裝在塑膠袋和藍色小袋子中，狀況堪憂，已被緊急送往野生動物中心接受治療。此案凸顯了泰國作為野生動物走私熱點地區的嚴峻現實，也展現了當局打擊非法野生動物貿易的決心。

在這起驚人的救援行動中，泰國森林巡邏員於鄉間小路上發現數個可疑的藍色袋子，察覺情況不對勁後立即通報警方展開追捕。執法人員最終以走私毒品及野生動物的罪名，當場逮捕了兩名男子。這兩名嫌犯據信與一個國際野生動物販運集團有所關聯，他們不僅攜帶毒品，還將81隻獼猴塞在小袋子裡進行運送。

獲救的獼猴發出不斷的叫聲，聲音中透露著哀傷與躁動。現場地上擺滿了裝有藍色袋子的箱子，每個袋子裡都是被強行塞入的獼猴。這些動物被發現時情況十分糟糕，需要立即的醫療照顧。除了上述81隻獼猴外，泰國當局也在柬埔寨邊境附近進行巡邏時，聽到甘蔗田裡傳來動物的聲音，隨後發現另外62隻瀕危的長尾獼猴被裝在塑膠袋中。這些珍貴的野生動物同樣被送往專業機構進行治療和照顧。

野生動物走私被認為是全球最大的非法貿易活動之一，而泰國正是這類走私活動最為頻繁的地區之一。此次成功救援行動不僅拯救了大量瀕危動物的生命，也為打擊國際野生動物走私網絡提供了重要線索。當地執法部門表示，將持續加強邊境巡邏和執法力度，防止類似悲劇再次發生。

