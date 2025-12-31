泰移交18名柬軍戰俘 緩解邊境衝突

記者潘紀加／綜合報導

泰國與柬埔寨去年12月27日達成最新停火協議後，泰國在去年12月31日向柬埔寨移交18名柬軍戰俘，柬方證實這些士兵已平安返國，有望鞏固雙方停火承諾，緩解近期邊境衝突局勢。

美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，泰柬日前達成停火協議，同意暫停對任一方軍民目標或設施的攻擊行動，泰國也承諾於72小時後釋放18名柬軍戰俘。然而，泰國隨後以日前發現多架柬方無人機、違反協議為由，延後釋放戰俘時程，所幸最終仍遵守停火協議承諾。

柬國國防部發言人蘇潔達證實，這批士兵於當地時間去年12月31日上午10時（約臺灣時間同日上午11時）通過邊境檢查站歸國，結束其長達155天的拘留。

泰柬去年7月在邊境多地爆發武裝衝突，在國際社會居中斡旋下，雙方曾兩度達成停火，但於12月初重啟戰火，直到日前結束為期約20天的新一波衝突，而泰國如今依約釋放柬軍戰俘，展現善意並建立互信，可望進一步降低區域緊張情勢。

18名遭俘柬國士兵獲釋返國，結束長達155天的拘留。（達志影像／路透社）