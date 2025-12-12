泰籍女大生假觀光真賣淫 集團頭目把「小姐」升格女友爽賺同鄉皮肉錢

移民署新北市專勤隊於桃園的出租公寓，查獲以觀光名義來台從事應召工作的泰籍女子。翻攝畫面

泰籍女學生來台「旅遊打工」竟是跨國賣淫！移民署新北市專勤隊會同桃園、台北專勤隊與警方，日前一舉瓦解由吳姓男子操控的人蛇賣淫集團，當場查獲 16 名泰籍賣淫女子，全數被遣返，桃園地檢今年6月已依妨害風化罪起訴，桃園市府也重罰涉案的餐酒館負責人王男與主嫌吳男，各 15 萬元。

專勤隊調查指出，31歲吳男是集團大腦，透過社群平台 Facebook、LINE 接單，安排泰籍女子到桃園、新竹地區旅館、餐館交易，嫖客需先付3000元現金，集團月收入飆破百萬元。

廣告 廣告

這些泰籍女子許多是被同鄉招攬來台從事應召工作。翻攝畫面

更離譜的是，吳男還將外貌姣好的泰籍女學生 K 女收編為女友，K女原本也是集團旗下「小姐」，被吳男升格後改當翻譯兼仲介，負責招攬同鄉女學生來台觀光賣淫，淪為共犯。

吳男底下的劉姓男子與安姓男子則負責管理，甚至安排馬伕劉姓女子承租套房安置「泰妹」。每次性交易收費 4000元，兩名馬伕可抽成1000～1500元，剩下才是女子所得。不法之餘，兩人還暗中自行接案「私接客」，狠撈第二份收入，堪稱 雙頭賺。

部分泰籍女子還會到餐酒館陪酒也一併遭到查獲。翻攝畫面

專勤隊最後在出租公寓查獲16名假觀光真賣淫女子，並查出她們在餐酒館坐檯陪酒非法打工。吳嫌坦承一切由其安排，餐酒館負責人王男卻狡辯「我只是房東」，但遭認定是甩鍋推託，兩人皆違反就業服務法被重罰。

移民署新北市專勤隊長黃奕崗呼籲，切勿聘僱外國人從事非許可工作，移民署與國安單位將持續掃蕩不法，「別心存僥倖」。



回到原文

更多鏡報報導

狗仔頭前記者謝幸恩遭約談低調現身北檢 昔官媒氣勢不復見

夜店大亨遭砍後首度發聲！夏天倫渾身是血走出醫院重批：台北治安真的很差

直擊「垃圾袋藏貓屍長滿蛆」 殺貓魔提袋棄屍左搖右晃全遭蒐證