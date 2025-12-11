泰籍女子人體運毒海洛因 海巡署機場關口成功攔截

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】海巡署偵防分署臺中查緝隊接獲情資，於今（114）年9月7日在高雄市小港機場，成功查獲2名泰國籍女子以人體夾帶及吞食的方式走私第一級毒品海洛因，共計664公克，市價約新臺幣830萬元，約可供2萬5千人吸食。全案依違反《毒品危害防制條例》移送彰化地檢署偵辦。

專案小組調查發現，臺灣與泰國地區的跨國運毒集團，利用「免費招待國外旅遊、提供食宿與所有在臺消費」的名義，招攬外國籍女子以「空中飛人」方式運毒來臺。

本次查獲的2名泰國籍女子，因經濟困頓遭運毒集團以高額酬勞誘惑利用。販毒集團將海洛因毒品分裝成橢圓形顆粒或長條狀，並以外袋包裹，讓嫌犯分別以口服吞食及塞入肛門等方式，將毒品夾藏體內規避安檢，鋌而走險自泰國搭機運毒走私來臺。海巡署偵防分署臺中查緝隊經事先掌握2名泰籍女子的航班動態，並在小港機場完成查緝部署順利攔查，成功避免這批毒品流入社會。

外籍女子吞食毒品搭機運毒遭海巡於關口緝獲。

海巡署強調，為貫徹政府「新世代反毒策略」溯源斷根，將持續深化與各單位合作，追查毒品幕後集團。海巡署同時呼籲民眾，可利用「118」免付費報案電話提供相關線索，共同杜絕不法情事。

