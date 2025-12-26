泰籍女涉非法仲介移工入境 「假觀光真打黑工」遭逮

泰國籍人蛇兼導遊，新北市專勤隊查獲W女自2024年4月起頻繁往返泰國和台灣，每次都帶領數名泰籍人士入境，派工集散地、工作地、宿舍等都納入旅遊行程。新北市專勤隊埋伏逮捕，直接在機場逮捕，成功破獲跨國非法仲介案件。

新北市專勤隊副隊長邱耀雍說明，「泰籍W女以旅行名義招攬同鄉入境工作，並陸續查獲非工達61人，全案已由桃園地檢署提起公訴，主嫌W女羈押禁見中。」

新北專勤隊表示，黑工旅行團有一套完整的黑工仲介模式，由W女先向每名非法求職者收取約3萬9000泰銖仲介費，再親送來台入境觀光，工作區域遍及全台各地，不論是果園、茶園還是工地或清潔業等場所，均有這些泰籍人士打黑工足跡。

桃園市群眾服務協會創辦人杜光宇指出，「用觀光名義，他們的買工費可以降到一半以下，例如說原來如果6000美金，他們付3000美金就可以過來。」

長期關心移工權益的桃園市群眾服務協會表示，會有表面觀光實際打工亂象，主要是國內的確是缺工嚴重，但台灣移工引進管道充滿各種阻礙，導致雇主依賴仲介體系，要確實健全仲介及國內法規，才能消除亂象。