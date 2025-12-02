泰籍情侶檔來台收毒包裹！台越聯手破販毒集團 警扣52塊雙獅牌海洛因磚

刑事局日前接獲情資查扣藝術燈座內藏有52塊海洛因磚。（圖／翻攝畫面）

刑事警察局近日掌握情資，越南與寮國邊境多次查獲海洛因走私案件，疑似有跨境運毒集團試圖利用「藝術燈」的名義報關，實際上卻在燈內夾藏毒品運往台灣。警方與越南警務聯絡組交換情資後，鎖定近期台灣有批自越南寄出的包裹，因貨單號碼被頻更換，加上收件人非本國人，均為越籍與泰籍人士，確認包裹內藏有52塊雙獅牌海洛因，市價粗高至少2億餘元，並逮獲3名泰籍人士，其中2人遭羈押禁見。

警方10月23日會同財政部關務署檢驗包裹內容物，發現運毒集團將海洛因夾藏於藝術燈底座，每組底座可容納4塊毒品磚，共查獲7件可疑包裹及13組藝術燈，暗藏雙獅地球牌海洛因磚52塊，總重19.875公斤，黑市價值逾新臺幣2億元。為逮獲涉案人士，警方也不動聲色，繼續將包裹寄出，就等收件人前來取貨。

據悉，警方先是鎖定收貨地點位於高雄市岡山區的一間便利商店內，不過卻遲遲未等到取貨人出現，而包裹隨即歷經多次更改收件人與地址，一路從高雄岡山在更至台中太平地區的一間汽車旅館內。埋伏的警方好不容易終於等到2名持觀光簽來台領取包裹的一對泰籍情侶抵達取貨，不過2人拆開驗貨時卻發現警方置放的假包裹，驚覺已遭警方盯上，火速跑出汽車旅館，卻遭一旁守株待兔的員警一舉逮獲。

警方隨即也要求情侶檔配合，卻同樣遲遲等不到取貨人上門，反倒出現一名白牌車司機出現協助送貨，惟上游卻相當謹慎，僅不斷向白牌車司機更改地點，便再無回應，讓警方只能無奈收網。

事後，警方也依據包裹的收件地址，隨即再掌握一名位於高雄岡山的37歲泰籍女移工涉有重嫌，並在其手機內查獲相關包裹的收取信息，將移工逮捕到案。全案詢後依違反《毒品危害防制條例》移送橋頭地方檢察署偵辦，其中泰籍情侶檔經法院裁定羈押禁見。

刑事局指出，為落實行政院訂頒之「新世代反毒策略行動綱領」第三期「佈建國際緝毒合作網，截毒於境外」緝毒策略；專案人員與越南公安部合作，交流跨境運毒情資，並聯合越南及寮國警方共同追緝跨境運毒集團，展現臺灣警方緝毒「硬」實力，深化臺越雙方跨境合作情誼，並展現刑事警察局打擊國際毒品犯罪的堅定決心，未來仍將與國內外各緝毒機關情資交換及合作查緝，避免毒品流入國內，危害民眾健康。

