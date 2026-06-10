泰籍旅客錢包遺留U-BIKE上 警民合作迅速尋回失物

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

圖說：發言人臺北市松山分局松山派出所長鄭偉男。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市一名泰國籍旅客日前不慎將錢包遺留於U-BIKE車籃中，所幸熱心民眾發現後立即送交警方處理，松山分局員警並透過跨所聯繫迅速確認失主身分，順利協助旅客找回內含現金及信用卡等重要財物，讓失主直呼：「臺灣民眾與警察真是太有愛心了！」

臺北市松山分局松山派出所日前接獲一名熱心民眾報案表示，其騎乘U-BIKE時發現腳踏車置物籃內遺留一個錢包，隨即送至派出所辦理遺失物登記。

松山派出所警員韓凱峻、張少瑜向拾得人確認該錢包內約有新臺幣2萬元、數張外國銀行信用卡及刷卡消費明細，並得知係於信義區松智路旁U-BIKE站拾獲。警方查看刷卡消費明細時間僅約1小時前且消費地點在台北101內，研判失主仍在信義區一帶進行觀光行程，遂主動致電信義分局三張犁派出所，請求協助留意是否有外國籍民眾報案遺失錢包。

廣告 廣告

約三十分鐘後，松山派出所接獲三張犂所員來電，表示確實有一名泰國籍旅客稱其將錢包遺留餘U-BIKE車籃內。後續該泰籍旅客至派出所領回錢包，確認內部現金及物品均完整無缺，對警方與熱心民眾的協助深表感謝。

松山分局表示，此次協助外籍旅客迅速尋回遺失物，不僅展現臺灣民眾熱心助人的精神，也讓外國旅客對臺灣警察留下良好印象，可說是最好的國民外交。同時也提醒民眾，使用U-BIKE後務必再次檢查隨身物品，妥善保管貴重財物，以避免遺失情形發生。