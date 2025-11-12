中央社

泰籍演員萬洛隆甘迦 (圖)

曾入圍第61屆金馬獎最佳男主角的泰籍演員萬洛隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）12日出席泰國台灣電影展開幕式時表示，自己從大學時期就對台灣電影印象深刻。

中央社記者李宗憲曼谷攝 114年11月12日

