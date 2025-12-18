泰籍移工持11公斤海洛因 市價逾1億元

〔記者周敏鴻／桃園報導〕泰國籍移工26歲沙男、27歲帕男涉嫌在桃園市販賣海洛因等毒品，中壢、八德警分局去年接獲檢舉，追查後查獲市價超過1億元的海洛因11公斤，其中沙男潛逃出境，帕男則在中壢區被逮，桃園地檢署近日偵結，已依運輸未遂、意圖販賣持有第一級毒品等罪嫌將帕男起訴。

警方說，中壢警分局接獲檢舉指稱泰國籍移工涉嫌在桃園市賣毒後，會同八德警分局成立專案小組追查，去年10月間，警方監控沙男等人藏身在作為毒品分裝場的八德區1處出租套房，前往查獲32包海洛因藏放在房內的行李箱，總重約11公斤，另扣得磅秤、封膜機、夾鏈袋等分裝工具，但未逮到沙男。

廣告 廣告

沙男後續潛逃出境，警方追查再發現另名嫌犯帕男仍多次進出八德區出租套房，跟監多日，在中壢區逮回帕男送辦，桃檢近日偵結，已依涉嫌運輸未遂、意圖販賣持有第一級毒品等罪嫌，將帕男起訴，警方說，將持續追查沙男與上游集團，依法嚴辦毒品犯罪，守護社會治安。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台南市前消防局長才卸任 李明峯摩鐵「自傷」送醫親友曝原因

獨家》台玻總裁林伯實涉10億元股權假交易 士檢起訴

獨家》神助攻! 警高官祈福隔日尋獲白骨 屏東車城福安宮再添傳奇

博士論文抄襲資策會著作 高虹安判賠40萬元、報刊判決主文

