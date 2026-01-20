泰籍移工逾期停留搭帳篷寄生工地 竹市專勤隊逮5人

（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）移民署新竹市專勤隊今天表示，5名泰國籍移工在台逾期停留，為躲避查緝，在新竹市一處工地搭帳篷居住；專案小組日前到場查緝，除將5人遣返，也對雇主等人依法開罰。

新竹市專勤隊今天發布新聞稿表示，民眾檢舉指稱新竹市一處建築工地疑有非法外籍人士出沒，專案小組多次勘查蒐證，日前發動突襲，現場查獲泰籍男、女共5人非法從事磁磚張貼工作。

竹市專勤隊說明，其中1名泰籍女子逾期停留超過1年，長期透過臉書（Facebook）發布徵才資訊，以高薪及工作輕鬆為誘因，吸引失聯同鄉聚集工作。

專勤隊表示，這群移工為躲避查緝，長期在工地內搭帳篷居住，還克難鋪設紙板、門簾與棉被，環境雖簡陋卻設備俱全，日常衣物還掛在工程鷹架上晾曬。

新竹市專勤隊隊長李安貴向中央社記者表示，雖泰籍女子聲稱介紹工作分毫未取，但招攬行為已構成非法仲介事實，依法裁處新台幣10萬元罰鍰。此外，涉案營造公司因非法容留外國人工作，裁罰15萬元；非法聘僱者則處15萬元罰鍰。5名泰籍移工將遣返回國。

李安貴呼籲，雇主聘僱外籍勞工須符合法規，勿非法僱用或容留不法外來人士，以免面臨重罰，也提醒在台外籍人士應依法辦理延期，共同維護社會安定。（編輯：陳仁華）1150120