【看見泰國 VisionThai】一名泰國YouTuber在日本富士山景點脫衣跳舞的影片引發軒然大波，不僅激怒日本輿論，還有泰國民眾要求政府撤銷其護照，促使泰國外交部長出面呼籲國人尊重他國文化。

事件主角是YouTuber「Jack Papho」，他在富士山觀賞勝地富士河口湖町的羅森便利商店附近，赤裸上身在車頂跳舞並拍攝影片上傳。富士河口湖是觀賞富士山的熱門景點，這種行為完全無視日本的公共禮儀規範。

泰網紅日本富士山脫衣跳舞 泰國形象受損（來源：Thai PBS）

影片迅速瘋傳後，日本媒體廣泛批評這種行為擾亂秩序並讓泰國蒙羞。爭議持續升溫，部分社群媒體用戶甚至呼籲泰國駐東京大使館撤銷Jack Papho的護照，顯示事件已從個人行為升級為國家形象問題。

泰國外交部長西哈薩克(Sihasak Phuangketkeow)對此表示，「出國旅遊時，必須尊重當地法律、習俗和社會期待，日本是高度有序的社會，破壞公共禮儀的行為會損害泰國形象，我們不希望這起事件影響其他泰國遊客的體驗。」西哈薩強調這仍是個人法律問題，相信日本當局會採取適當行動。

旅遊和體育部長阿塔空(Atthakorn Sirilatthayakorn)警告，這類事件會強化泰國遊客的負面刻板印象，他認為，「這肯定會有影響。我們持續呼籲海外泰國公民避免違反當地規定或文化期待的行為，每個不當行為都會影響泰國聲譽，」並表示該部將加強文化意識的宣導工作。

