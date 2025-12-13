泰總理否認川普停火說！柬埔寨關閉邊界通關

今天凌晨起，泰國海軍艦艇部隊在柬埔寨國公省島嶼區域實施炮擊，當地部分居民連夜沿道路緊急撤離，避往安全區域。（圖／柬中時報提供）





柬埔寨總理洪瑪內（Hun Manet）在今（13）日下午正式宣布，接受馬來西亞首相提出的停火協議，泰國與柬埔寨雙方將於當地時間今晚10時起正式全面停火。不過晚間泰國總理阿努廷（Anuthin Chanwirakun）否認停火，柬埔寨隨即宣布關閉兩國邊界通關。

根據《柬中時報》報導，洪瑪內聲明中提到，柬埔寨方完全接受馬來西亞提出的停火倡議，也歡迎東協觀察團監督停火情形。

促成本次停火的馬來西亞首相安華在臉書上表示，他與美國總統川普商議後，考量柬泰邊境持續緊張的局勢，他分別與泰國總理、柬埔寨首相通話後，代表馬來西亞表達對邊境局勢的嚴重關切，敦促雙方停止一切敵對行為。

安華也提到，為了緩和緊張局勢及提升透明度，馬來西亞已提議派遣由馬來西亞武裝部隊司令領導的東盟觀察員小組（ASEAN Observer Team，簡稱 AOT）前往現場監察局勢，這起行動將由美國政府提供的衛星監測支援。安華在文末表示，馬來西亞會持續專注與東盟夥伴及國際社會緊密合作，確保對話、冷靜應對與外交手段持續作為維護區域和平的核心依據。

未料泰國總理阿努廷於晚間發聲，否認美國總統川普日前聲稱泰柬雙方已達成停火協議、結束連日致命衝突一說。柬埔寨也在泰國聲明發出後，宣布關閉兩國邊界通關，雙方關係仍緊張。

