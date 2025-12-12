泰總理獲准解散國會 2個月內大選

泰國總理阿努廷提交解散國會的申請，泰王瓦吉拉隆功已簽署諭令批准。（路透）

本報綜合外電報導

泰國總理阿努廷十一日深夜提交解散國會的申請；泰國國王瓦吉拉隆功已簽署諭令，批准解散國會，為泰國提前舉行大選鋪路。依泰國憲法，國會眾議院解散後，須在四十五至六十天內舉行大選。原內閣將以看守政府形式執政。

阿努廷在臉書寫道，「我正將權力歸還於民」。他前一天曾告訴記者，解散國會不影響泰柬邊境的軍事行動。

泰國王室十二日發布公告指出，阿努廷表示，政府九月由多個政黨組成的少數派聯盟掌權，但目前在眾議院中不具多數席位。「此時泰國正面臨許多挑戰，包括經濟不確定性、社會緊張局勢、國內政治衝突、不斷變化的國際關係和地緣政治風險及泰柬邊境的動盪局勢。」

公告指出，政府已「竭盡所能」應對緊急危機，但有效的治理需要穩定的政府，一個面臨巨大政治壓力的少數派政府無法保證穩定。解散國會並舉行新大選是最適當的解決方式，能讓權力迅速歸於人民。

解散國會將為明年初將舉行的大選鋪路。阿努廷九月甫上任時曾承諾，明年一月底前會解散國會，並於三月或四月初舉行大選。提前解散國會，代表大選日期可能提前到二月。