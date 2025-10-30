泰總理與川普會面 盼談「更好的」貿易協議

（中央社記者李宗憲曼谷30日專電）泰國總理阿努廷正在韓國出席亞太經濟合作會議（APEC），昨晚與各國領袖共進晚餐後，與美國總統川普進行非正式會談，並表達希望能達成「更好的」貿易協議。另外，阿努廷此行也將與中國國家主席習近平討論出口大米協議。

泰國政府發表聲明表示，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）29日晚間與川普進行非正式會談，阿努廷向川普提出，希望能有「更好的」貿易協議。川普則告訴阿努廷，他將就此事與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）溝通。

川普上週末訪問馬來西亞，見證泰國與柬埔寨簽署停火協議。阿努廷希望川普因此對泰方的貿易訴求持開放態度。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天指出，泰國一直將此協議僅視為致力於與鄰國關係正常化的「宣言」，並希望透過這項協議，促使美國給予更有利的貿易條件。

報導指出，根據美國白宮26日發布美泰貿易協議的聯合聲明，內容概述部分初步協議，其中包括取消99%商品（特別是工業品、食品和農產品）的關稅壁壘。

雖然美國將繼續對泰國商品徵收19%的關稅，但預計部分產品將豁免關稅。

泰國商務部長蘇帕吉（Suphajee Suthumpun）指出，該框架協議不具約束力，後續將詳細磋商，目標是在年底前完成談判。

另外，阿努廷昨晚在與各國領袖見面時也談到，泰國致力於在各個層面開展合作，並透過東協、瀾湄合作（瀾滄江—湄公河合作）和「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）等多種機制進行合作。

泰國「民族報」（The Nation）則報導，阿努廷此行將與習近平見面，討論50萬公噸稻米的採購協議，此舉旨在提升泰國收入。至於是否會討論稀土開採事宜，阿努廷僅表示，他已在馬來西亞舉行的東協峰會上與中國國務院總理李強會面。（編輯：張芷瑄）1141030