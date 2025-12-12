泰總理阿努廷申請解散國會 為明年初大選鋪路

就在外界對於阿努廷可能解散國會、提前舉行大選的揣測之下，阿努廷已經正式提交解散國會的申請，11日晚間他在社群媒體上表示，正在「把權力還給人民」。

路透社引用一名消息人士的說法，阿努廷已向泰國國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）呈遞解散國會的請求。如果國王批准，根據泰國《憲法》，選舉必須在45到60天內舉行。

泰國政府發言人席里蓬（Siripong Angkasakulkiat）表示，阿努廷的相關宣布是因為政府跟國會中最大反對政黨人民黨（People's Party）嚴重分歧，「在國會無法推動向前」。根據泰國《民族報》（The Nation），10日、11日兩天國會審議《憲法》修正案，但議程受阻，人民黨表示將會提出不信任動議、要求解散國會。

阿努廷今年9月成為兩年來泰國的第3位領導人，他在脫離執政聯盟上任時獲得人民黨支持，當時人民黨以要求政府推動《憲法》修正公投等條件當作支持的前提。人民黨主席納塔彭（Nattapon Nakpanich）11日晚間告訴記者，阿努廷所屬的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）沒有遵守雙方協議條款。

於此同時，泰國與柬埔寨邊境激烈衝突進入第4天，至少20人死亡、近兩百人受傷。阿努廷10日表示解散國會不會影響泰國在邊境的軍事行動，衝突已在十多個地點爆發，其中部分地區甚至有重型火砲交火。