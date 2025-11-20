泰缺工危機解方 首准緬難民合法工作

泰國邊境的9個難民營內，有超過8萬7千名緬甸難民，其中4成一生從未踏出營區，現在，他們的生活終於出現轉機。今年7月泰柬邊境爆發武裝衝突後，大批柬埔寨移工逃離泰國，導致勞動力短缺，為了填補人力缺口，泰國政府因此開放緬甸難民申請工作證，已有超過4萬人受惠。

踩著竹梯，在龍眼樹間靈巧穿梭，結實累累的枝頭，就像他的漫長等待，終於苦盡甘來。

緬甸難民 敦敏拉：「難民營的生活非常辛苦，不能工作 完全沒收入，美國停止援助後 幾乎活不下去，這份工作救了我們一命，我第一次覺得未來有希望。」

今年7月，泰柬邊境爆發武裝衝突，大批柬埔寨移工逃離泰國，導致全國各地勞動力短缺。泰國政府因此開放超過4萬名緬甸難民申請工作證，填補人力缺口。

「邊境聯合會」執行董事 里德馬滕：「這是他們首次有機會自立， 也許將來會更加獨立，在泰國能活得更有尊嚴。」

敦敏拉逃離緬甸軍方攻擊後，在泰國的難民營裡待了近20年，如今和妻子在龍眼園裡一起工作，即使第一天的收入只有1000泰銖，已是嶄新的起點。

緬甸難民 敦敏拉：「和孩子視訊時，看到他們臉上充滿希望，因為他們知道，爸媽現在有了工作和收入，他們看起來對未來充滿信心。」

泰國境內9個難民營內，有將近9萬名緬甸難民，其中4成一生都被困在營區圍籬內，從未見過外面的世界。這項新政策被聯合國視為促進社會融合與經濟包容的「重要里程碑」，更像是一扇終於打開的大門，通往更美好的未來。

