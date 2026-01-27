泰美非北約盟友關係穩固 「金色眼鏡蛇2026」續強化區域合作

台泰時報今天(27日)報導，在全球地緣政治競逐與資源爭奪加劇之際，美國駐泰新任大使西恩（Sean K. O'Neill）表示，無論當前或未來局勢如何變化，都不會動搖泰美長期建立的戰略夥伴關係。適逢「金色眼鏡蛇2026」（Cobra Gold 2026）聯合軍演邁入第45年，雙方持續透過演訓深化合作，鞏固區域安全架構。

西恩近日出席相關紀念活動，並前往國家紀念園區向泰國陣亡將士致敬，緬懷曾在韓戰與越戰期間與美軍並肩作戰的泰國官兵，以及近年為捍衛國家安全而犧牲的軍人。

廣告 廣告

他強調，泰國是美國在東南亞唯一的「非北約主要盟友」，在外交與安全合作層面具備無可取代的地位。

金色眼鏡蛇演習每年舉行，目的在於提升泰國、美國及多國夥伴在危機與挑戰情境下的協同行動能力。雖然2026年屬於大規模演訓年（Heavy Year），但美方投入的裝備數量較過往精簡，反映其預算需因應其他地區情勢調度。然而，美方仍維持演訓規模與延續性，顯示對泰國夥伴關係的重視。

這次演訓聚焦4項核心目標：提升多國聯合作戰與溝通協調能力；強化因應人道救援、混合式安全威脅與災害的韌性；建立以和平為導向的夥伴網絡；推動人道與永續行動。

金色眼鏡蛇2026將於2月18日至3月6日舉行，涵蓋陸、海、空、太空與網路等多領域作戰，共有30國、逾8,000名人員參與，持續為區域穩定提供制度化合作平台。(編輯：宋皖媛)