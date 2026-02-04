泰自豪黨南部催票 承諾一人一半加強版再啟

台泰時報今天(4日)報導，泰國政黨泰自豪黨持續加強南部選區布局，3日下午在素叻他尼府甘乍那迪縣他通邁市場展開競選活動，由南部重要幹部披帕（Phiphat Ratchakitprakarn）領軍，偕同黨內要角蘇帕吉（Suphajee Suthumpun）及多名候選人登台拜票，爭取民眾支持，強調黨具備組閣能力，並承諾選後將重啟「一人一半加強版」政策。

披帕與蘇帕吉抵達市場時，現場已有大量攤商與民眾等候迎接，並致贈花環、高聲呼喊候選人姓名及泰自豪黨政黨號碼。蘇帕吉首度站上行動競選車向群眾表示，此行目的在於爭取信任，盼以具體政策改善民眾經濟與生活條件。

披帕隨後簡短致詞，呼籲素叻他尼民眾在選舉中「選人也選黨」，支持泰自豪黨全面進入國會。助選幹部桑提（Santi Piyathat）則指出，現任政府上任僅逾2個月，已推動多項對民生有利措施，呼籲選民於2月8日投票支持泰自豪黨。隨後，競選團隊步行前往市區宮廟市場拜票，沿途氣氛熱絡。

披帕後來也在造勢晚會表示，南部地區基礎建設長期落後，未來將推動雙軌鐵路由春蓬府延伸至素叻他尼府、合艾及巴東勿剎，全線預計3年內完成，以改善交通壅塞。他並說明，連結蘇美島的25公里跨海大橋計畫已完成環評，預計3年內招標。

蘇帕吉隨後以南部方言向群眾致意，表示泰自豪黨不僅在選舉期間關注地方，更希望選後持續照顧民眾生計。她指出，將推動蘇美島榴槤取得地理標誌（GI）認證，提高農產附加價值，並穩定橡膠價格。

她強調，若重返執政，將恢復「一人一半加強版」，並協助小型業者提升經營技能，同時推動電價降至每度3泰銖(新台幣3元)。