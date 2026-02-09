泰自豪黨囊括近200席 泰總理阿努廷可望組建穩定政府再推動新憲法



泰國總理阿努廷領導的泰自豪黨在8日國會大選中取得勝利，初步開票結果顯示泰自豪黨贏得約192席，遠超進步派的人民黨117席，以及昔日主導政壇的為泰黨的74席，讓阿努廷有望組建更穩定的政府，結束泰國長期的政治動盪。

這次選舉也伴隨憲法公投，選民以接近2比1比例，支持以新憲法取代2017年軍方主導的憲章，顯示泰國政治版圖可能迎來結構性變革。

路透社報導，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）領導的泰自豪黨在8日國會大選中取得明顯勝利，外界認為，更穩定的執政聯盟如今有望成形，結束泰國長期以來的政治不穩定局面。

去年12月，泰國與柬埔寨爆發邊境衝突期間，阿努廷主導提前解散國會，展開閃電選舉。政治分析人士指出，這名保守派領袖刻意抓準民族主義情緒升溫的時機出手。對於阿努廷而言，這場豪賭成功了。在為泰黨（Pheu Thai）總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）因為柬埔寨危機而下台後，阿努廷接任總理，隨後不到100天便解散國會重新選舉。





在近95%投票所完成開票後，選舉委員會初步結果顯示，泰自豪黨獲得192席，進步派的人民黨（People’s Party）獲得117席，昔日主導政壇的為泰黨則僅有74席。根據路透社依選委會資料計算，其他小黨合計獲得117席。泰國國會總席次為500席。

阿努廷在選後記者會上表示：「今天泰自豪黨的勝利，是所有泰國人民的勝利，不論你是否投票給泰自豪黨。我們必須竭盡所能為泰國人民服務。」

具備真正執政權力

阿努廷去年12月解散國會時表示，政黨間功能失調與內鬥，使少數政府難以有效施政。

曼谷智庫「Thailand Future」政治學者乍都西皮塔克（Napon Jatusripitak）指出，雖然泰自豪黨不太可能單獨過半，但選舉結果顯示，泰自豪黨已具備強勢推動競選承諾的能力，包括推出消費補貼計畫，以及終止與柬埔寨的海域協議。

乍都西皮塔克說：「很長1段時間以來，我們第1次可能迎來1個擁有足夠實際權力的政府。我們看到的是技術官僚、保守菁英和傳統政治人物之間的1種權宜婚姻。」

分析人士指出，阿努廷勝選關鍵，在於擁抱民族主義論述，以及泰自豪黨在農村地區成功吸納其他政黨政治人物的策略。獨立政治分析師洛哈特帕農（Mathis Lohatepanont）表示：「如此大規模的勝利出乎預料，或許顯示民族主義氛圍升高，加上成功整合保守派選民，對他們極為有利。」

人民黨拒絕加入執政聯盟

選舉結果陸續出爐時，人民黨（People’s Party）領袖納塔蓬（Natthaphong Rueangpanyawut）承認，雖然仍有部分選票未統計完畢，但納塔蓬勝選的希望不大。他表示，人民黨不會加入泰自豪黨領導的政府，也不會組建競爭聯盟。

納塔蓬強調：「如果泰自豪黨能組建政府，那我們就必須扮演反對黨角色。」納塔蓬接受路透採訪時表示，他不認為選舉結果源於人民黨的失誤，而是強調對手並未鬆懈。他說：「我不怪任何因素，我們現在的責任是聚焦基層。我們已經做了很多，但仍未破解他們的方法。這還不夠好。」

人民黨以結構性改革與振興東南亞第2大經濟體為選戰訴求，在多數民調中領先。然而，根據國家發展管理研究所（NIDA）於選戰最後1週調查並於8日公布的預測，泰自豪黨將在500席眾議院中取得140席至150席，人民黨則為125席至135席。

洛哈特帕農指出，人民黨先前支持阿努廷擔任總理，可能是嚴重失算，削弱了黨的理念純度，也讓泰自豪黨享有現任政府帶來的優勢。

憲法公投結果

泰國選民在投票時同時被問及是否應以新憲法取代2017年由軍方支持的憲章。批評者認為，舊憲法將權力集中在不民主機構，包括透過有限間接選舉產生的強勢上議院。

選舉委員會早期統計顯示，選民以接近2比1的比例支持新憲法公投。

自1932年絕對君主制結束以來，泰國已制定過20部憲法，多數變動皆源於軍事政變。新政府及立法者可在國會啟動修憲程序，但仍須再進行兩次公投以通過新憲法。

