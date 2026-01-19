泰航添新機A321neo 座位升級更寬敞！曼谷飛新加坡、普吉搭得到

【看見泰國 VisionThai】泰國航空(Thai Airways)睽違十年再添新機型，全新空中巴士A321neo(Airbus A321neo)本月22日將首航曼谷-新加坡航線。這架披上霓虹紫(Neon Violet)塗裝、命名為「寶雲朗西號」(Bowonrangsi)的新世代客機，最大亮點是商務艙(Royal Silk Class)座椅可完全平躺成床、經濟艙座位加大傾斜角度、全機配備4K高畫質螢幕，加上每座位減碳20%的環保表現，泰航宣示要在區域航線市場重新站穩競爭地位。

泰航舉辦A321neo新機發表會 首架霓虹紫塗裝新機正式亮相（來源：官方）

這次引進的A321neo是泰航機隊現代化計畫的第一步，未來三年將陸續接收32架同型飛機，主攻東南亞、南亞與東亞的短中程航線。新機每座位碳排放量比前代機型減少20%、噪音更低，且可使用最高50%的永續航空燃料(Sustainable Aviation Fuel, SAF)，符合國際航空業減碳趨勢。

泰航執行長柴·艾姆西里(Chai Eamsiri)強調，機隊升級不只為了提升服務品質，更是落實環境責任的具體行動。首席商務長吉提蓬·桑頌汶(Kittiphong Sansomboon)則指出，A321neo的引進將強化泰航在東南亞區域市場的航線佈局，提升與鄰近國家的空中連結能力。

泰航執行長柴·艾姆西里(Chai Eamsiri)於A321neo新機發表會上致詞（來源：官方）

Vision Thai 創辦人李致德(Chit Lee)與泰航首席商務長吉提蓬·桑頌汶(Kittiphong Sansomboon)於新機發表會合影（來源：Vision Thai 看見泰國）

機艙設計走「泰式當代風格」(Thai Contemporary)路線，外觀選用象徵創新的霓虹紫色調，艙內則融合泰國傳統元素與現代設計。商務艙(Royal Silk Class)16個座位採「私人空間」概念，包含4個獨立座(Throne Seats)和12個雙人座，座椅可180度全平躺、配備17.3吋觸控螢幕；經濟艙159個座位則改善了人體工學，傾斜角度增加10度、頭枕可六向調整，螢幕也升級到13.3吋。

泰航A321neo商務艙座椅可180度全平躺（來源：官方）

娛樂系統全面升級為4K解析度，介面重新設計更直覺好用，還能連接個人裝置。飛機上配備透過SES Open Orbits多軌道網路提供的高速Wi-Fi，網速最高可達200-300 Mbps，預計今年第一季開放使用。此外，Airspace XL行李艙容量增加40%，加上迎賓天花板與情境照明系統，整體搭乘舒適度明顯提升。

首架A321neo受泰國王室賜名「寶雲朗西」Bowonrangsi，源自曼谷歷史社區寶雲朗西區，該區域與寶雲尼威寺(Wat Bowonniwet Vihara)關係密切。「Bowon」源於前宮(Front Palace)，曾是權力中心，「Rangsi」意指光明與輝煌，合併後象徵受尊崇機構庇佑之地，蘊含吉祥寓意。

這架新機將在1月22日至3月28日期間，執飛曼谷往返新加坡、普吉島、德里等航線，之後再視營運狀況調整。對於經常搭泰航飛東南亞的旅客來說，這批新機的加入意味著更舒適的飛行體驗、更穩定的航班時刻，以及泰航在區域市場重整旗鼓的決心。

