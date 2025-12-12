泰茶罐裝2公斤大麻企圖闖關 專勤隊直搗淫窟逮16名泰女

社會中心／莊立誠 董子誠 新北報導

運毒集團以"知名茶葉罐"的包裝，從泰國寄了兩公斤的大麻來台，企圖闖關，保三總隊向上溯源，逮捕運毒、收貨的四名嫌犯。另外，移民署新北市專勤隊獲報，一名吳姓男子，打著"打工旅遊"的名義，招攬大批泰籍女子，來台賣淫，調查後，循線抓人，當場逮捕16名泰國女子，要將她們遣送出境。

穿著背心的專勤隊員，進到屋內，好幾名外國籍女子，立刻從床上坐起來，一臉睡眼惺忪，他們都是泰國來台，進行非法性交易的女子。狹小的居住空間裡，擠了至少4名女子，有人乾脆直接打地鋪，仔細一看，公共空間的牆壁上，還貼有用泰文書寫的生活公約。新北市專勤隊獲報，一名吳姓男子，以"打工旅遊"的名義，招攬大批的泰國女子，來台賣淫，不僅透過臉書、通訊軟體，供尋歡客下單，還跟餐酒館合作，為了方便管理，嫌犯還從中挑選一名女子，當作女朋友兼翻譯，賣淫地點遍布雙北市、桃園和新竹。

廣告 廣告

泰茶罐藏2公斤大麻想闖關 專勤隊直搗淫窟逮16名泰女

新北專勤隊查獲大批泰籍賣淫女子。（圖／翻攝畫面）

移民署新北市專勤隊副隊長邱耀雍表示，本署新北市專勤隊在桃園地檢署指揮下，一舉查獲16名泰國籍賣淫女子，其中吳姓主嫌涉嫌違反妨害風化罪遭起訴，泰國籍女子全數遭強制驅逐出境。根據了解，賣淫集團的背後，還有一對劉姓及安姓情侶檔，兩人協助租屋，充當車伕，並從每次4千元的費用當中，抽取1千至1千5百元不等的傭金，剝削皮肉錢。而同樣來自泰國的犯罪，還有這一起。

泰茶罐藏2公斤大麻想闖關 專勤隊直搗淫窟逮16名泰女

新北專勤隊查獲大批泰籍賣淫女子。（圖／翻攝畫面）

眼前一罐又一罐，色彩鮮艷的鐵罐，飄散出濃厚的茶葉香，這些知名的茶葉罐，裡面裝著兩公斤的大麻。販毒集團透過空運包裹，從泰國走私毒品來台，被海關人員攔截後，保三總隊溯源後，陸續逮捕收貨、運毒的4名嫌犯。

原文出處：泰茶罐藏2公斤大麻想闖關 專勤隊直搗淫窟逮16名泰女

更多民視新聞報導

配飯下酒必備！教你一次學會2道簡易秋葵料理

被分手怒揍男友！女子威脅外流性愛片「看這個叫我拿孩子的渣男」

外籍女金門賣淫 金檢跨海直搗淫團台南大本營

