泰警方打詐語出驚人 稱「中國遊客需提防同胞」引熱議

針對近期中國遊客在泰國的安全問題，泰國警方16日接受媒體採訪時表示，中國遊客來泰旅遊時，「需要小心的不是泰國人，而是那些本來就在泰國的中國人」，引發熱議，影片上傳才一天多的時間就引發數十萬人的觀看，而專家認為這番看似「甩鍋」的言論，實則揭開了東南亞近年來日益嚴峻的跨國「灰色產業」與華人圈犯罪的冰山一角。

「泰國人騙不了聰明的中國人」言論引熱議

泰國警方在採訪中直言「中國人很聰明，泰國人根本騙不了中國人，只要中國人不騙中國人，就沒有誰能騙到中國人。」這段話在社交媒體上迅速發酵。有網友甚至認為這句話中的泰國兩個字，可以更換成任何國家的名字都適用。但也有網友說，這是泰國人在甩鍋，檯面上在捧中國人很聰明，不會被泰國人騙，但檯面下卻在罵中國人都在騙人，這根本是辱華言論。

老鄉騙老鄉 真實案例會說話

雖然這種說法聽起來帶有誇張成分，但據長期觀察東南亞治安的專家分析，這番話在犯罪心理學與現實數據上具備高度的「實質真實性」。泰國本地犯罪多集中於計程車繞路、商家宰客等「低技術含量」的小額糾紛；但涉及綁架、巨額電信詐騙、非法博弈等惡性重大案件，其幕後主腦與執行者，絕大多數確實是潛伏在泰國的華人犯罪集團。

為何老鄉能騙老鄉？學者這樣說

尤其對於泰國警方提到的「泰國人騙不了中國人」，泰國蘭實大學（Rangsit University）犯罪學與司法行政學院院長——克里薩納蓬·普塔庫副教授（Assoc. Prof. Pol. Lt. Col. Dr. Krisanaphong Poothakool）就指出，這符合犯罪學中的「同質性被害（Homogamy）」理論。

克里薩納蓬分析，泰國本地罪犯受限於語言障礙，往往只能實施計程車繞路、海鮮秤重造假等淺層詐騙。然而，潛伏在泰國的華人犯罪集團，利用同胞情誼，降低受害者的心理防線，這是一種高智商的信任圍獵。中國遊客對講中文的人天然缺乏戒心，這正是詐騙得手的關鍵。

中國犯罪集團具高度組職性 泰國人難打進

另外，對於這類「中國人騙中國人」的案件類型，泰國前國會議員丘威·甲蒙威斯特（Mr. Chuwit Kamolvisit）也曾多次公開揭露泰國境內的「灰產（Grey Business）」運作模式，強調泰國人根本很難打進這個圈子。

丘威進一步指出，這些犯罪集團並非隨機作案，而是具備高度組織性，他們在泰國建立了封閉的商業閉環，從零元團旅遊、地下賭場到電信詐騙園區，泰國人根本無法進入這個圈子。而且他們的目標非常精準——鎖定使用微信支付、支付寶或持有泰達幣的中國高淨值人群。一旦資產被轉移，資金瞬間流向海外，泰國警方在追查上存在極高的技術難度。

從旅遊詐騙到人口販運 涉案者多為中國籍

另外，詐騙者用中文溝通，偽裝成中國導遊、商人或招聘者，更容易獲取信任。中國遊客對泰國本地人往往有戒心，但對說中文的「老鄉」卻防備較低。

而根據泰國警方和國際報告顯示，針對中國遊客的詐騙（如強制購物、假警察勒索、投資騙局）或人口販運（如誘騙去「高薪工作」後轉賣到緬甸詐騙園區），多數涉案者都是中國籍。泰國成為中轉站，但主謀和執行者常是中國犯罪集團。

王星案嚇跑中國觀光客 泰政府急喊冤

像近年來就有許多中國的遊客或求職者，就被微信或App上拍戲或客服等「高薪工作機會」誘騙到泰國，落地後被轉賣到緬甸妙瓦底或KK園區，從事電信詐騙。2025年中國演員王星就是典型案件，王星以為去泰國試鏡，卻被中國籍團夥拐到緬甸，強迫詐騙訓練。泰國警方營救後強調，這是中國詐騙集團操作，估計每年數萬中國人經泰國被販運。

面對詐騙如何自保？專家建議這樣做

而無論泰國警方究竟是甩鍋？還是說了大白話？專家都建議，前往泰國的遊客應保持理性警覺，尤其在防範本地小偷的同時，更要提防那些隱藏在微笑背後的「熟悉面孔」，最終才能盡情享受旅遊樂趣，並安全回家。