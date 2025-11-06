泰警破獲非法賭博網站 逮32歲台灣籍主嫌

▲泰國警方破獲非法賭博網站，逮捕到一名台灣籍主嫌。（圖／翻攝自Khaosod English）

[NOWnews今日新聞] 台灣男子又在東南亞被抓！泰國網路犯罪調查局今（6）日破獲一處非法賭博網站，逮捕到一名32歲的主嫌蘇姓男子，以及五名泰國同夥。

根據泰國媒體Khaosod English報導，泰國皇家警察總署網路犯罪調查局（CCIB）週四表示，警方突襲了三處據點，一名台灣籍主嫌及五名泰國同夥涉嫌經營的網路賭博集團地點。

警方5日展開行動，鎖定名為「hrbx856」的網站，該網站擁有超過34萬名會員，每月交易金額超過1億泰銖（約9548萬新台幣）。該網站已經營運超過一年，提供非法賭博服務，包括樂透、足球、百家樂及老虎機遊戲。

網路犯罪調查局局長普倫布（Pol Lt. Gen. Surapol Prembutr） 表示，該犯罪集團透過一家由一名馬來西亞人登記的公司 The Luxury Store進行洗錢活動。雖然該公司名義上從事奢侈品進口業務，但實際上被用來將賭博所得的資金，經由多個公司及個人帳戶進行轉移洗白。

警方指出，資金首先被流入兩家由台灣人管理的公司，之後再轉到泰國的「人頭帳戶」，用來提領現金，每筆金額從數十萬至數百萬泰銖不等。

泰國警方取得8份逮捕令，包括 1名馬來西亞人、3名台灣人及4名泰國人，並突襲了位於曼谷和春武里府（Chonburi） 的三個地點。查獲現金 70萬泰銖、41部手機、4台電腦、1台筆電、11本存摺、10張提款卡以及其他電子設備。

來自台灣的32歲蘇姓男子被控在春武里住處指揮泰國人頭帳戶的運作，與泰國同夥一同被捕，馬來西亞嫌疑人目前仍在逃。

