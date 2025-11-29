泰警逮16詐騙犯！驚見1台男「身揹3條通緝」 親揭在詐團扮演角色

泰國警方近日在曼谷拉瑪九區1處公寓展開突襲行動，成功逮捕16名涉嫌國際詐騙的外籍人士。（圖／翻攝自Khaosod）

泰國警方近日在曼谷拉瑪九區1處公寓展開突襲行動，成功逮捕16名涉嫌國際詐騙的外籍人士。被捕者包括15名中國籍嫌犯及1名在台灣遭通緝的男子。警方透露，該名台籍男子在偵訊中坦承，自己曾因操作人頭帳戶遭起訴，因具有資訊工程背景，而被詐騙集團招募。目前案件正在進一步調查中。

泰國的媒體《Khaosod》，泰國警方與移民局官員於27日持令搜查該公寓，在1戶房間內發現所有嫌疑人並將其拘留。警方表示，16人中有13人違反泰國移民法。其中，12名中國籍嫌犯被查出自緬甸逃往泰國，途經達府非法入境；另有1人因簽證逾期滯留泰國。其餘3人則持有有效的簽證。

遭逮捕的台灣籍男子被證實在台涉有多項通緝，包括毒品、詐欺與洗錢案件。警方透露，他在偵訊中坦承曾因操作人頭帳戶遭起訴，因具有資訊工程背景而被詐騙集團招募。他供稱，自己負責執行網路交友詐騙與投資詐騙，並因開設2個人頭帳戶獲得5萬新台幣報酬。

警長普拉索普喬克（Prasopchok Iampinit）表示，部分嫌犯曾在緬甸替詐騙集團工作，但因當地邊境查緝力度加強而逃離，並經達府偷渡至泰國。包括台灣嫌犯在內的多名成員，皆於27日清晨4時抵達該公寓。

警方指出，涉案公寓由1名中國籍女子承租1年。她聲稱自己是其中1名嫌犯的女友，只認識他與少數朋友，並否認與全體嫌犯有關聯。當局正調查是否有泰國人士協助該團夥進入與停留在泰國。

警方也查扣多支手機，包括在1名嫌犯行李中發現的8支手機，正逐一檢查是否包含詐騙通訊與財務資料。當局同時調查1輛疑似用來運送嫌犯的車輛，以釐清可能涉及的交通與後勤支援。

目前，警方已以非法入境罪嫌起訴其中11名中國籍嫌犯及台灣男子，另有1名中國籍嫌犯因簽證逾期遭起訴。移民程序完成後，台灣男子將被移交給移民局，後續將與台方合作處理未決通緝案件。此案凸顯泰國近年來成為跨國詐騙集團的中轉站問題。警方強調將持續加強查緝，阻斷非法跨境犯罪的活動路線。

