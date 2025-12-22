泰谷LED轉型陣痛期將盡 半導體將成營運第二支柱

泰谷表示，公司將致力於維持既有光電產品的市場競爭力，同時持續深化半導體業務布局。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠泰谷(3339)今日於線上法說會表示，公司正處於關鍵轉型階段，第三季營運已顯現調整成效，單季虧損明顯收斂；隨著半導體業務持續放量，營收結構逐步多元化，展望2026年，公司的轉型陣痛期可望走到盡頭，總營業額有機會優於今年，半導體事業群營收占比亦不排除超越既有光電業務。

泰谷今年第三季營收為2.23億元，雖較第二季減少14.23%，但相較去年同期顯著成長31.95%。毛利率自第二季的3.3%回升至4.4%，顯示營運調整與成本控管已開始發酵；單季稅後虧損亦由第二季的6797萬元，大幅縮減至2143萬元。管理層指出，上半年進行的效率提升與費用控管，已逐步反映在第三季營運表現。

廣告 廣告

累計前三季，泰谷營收為6.17億元、年增28%，惟整體仍處虧損狀態。公司說明，毛利承壓主因包括上半年受中美貿易影響，部分原材料改由日本與德國進口，加上金等貴金屬價格上漲，推升製造成本；同時，新投入的半導體事業尚未達經濟規模，初期成本偏高，對整體毛利率造成稀釋。

值得注意的是，今年前三季泰谷營收結構已出現明顯變化。去年同期營收全數來自光電部門，今年半導體部門已貢獻約2.35億元，占整體營收比重達38%，光電部門則占62%。公司表示，半導體業務的加入大幅推升整體營收規模，雖短期對毛利造成壓力，但屬於轉型過程中的必要投入，未來將持續優化良率與製程效率，加速提升新業務獲利能力。

展望未來，泰谷表示，公司將致力於維持既有光電產品的市場競爭力，同時持續深化半導體業務布局。2026年營收可望高於今年，且在產品組合上，半導體事業群營收「非常有機會」超越光電事業群，隨著製程優化與規模放大，目標儘快達成轉虧為盈。

【看原文連結】

更多自由時報報導

不用付年費也可買到Costco商品 原因曝光了

英特爾18A唯一客戶是自己？CNBC曝翻身關鍵

為何旅行前都應拍下「護照條碼」照片 專家全說了

台韓從並列2大經濟奇蹟 到GDP增幅差距擴大 韓學者解釋原因

