泰豪雨釀嚴重水災！女目睹媽溺斃「遺體塞冰箱」 伴屍4天獲救

泰國南部因為豪雨，多個地區發生嚴重水災，其中宋卡府合艾災情最為慘重，各地救援隊紛紛湧入救災。近日一名志工透過社群分享一則心碎的故事，他們在一棟被水淹沒的住宅中找到一名年約5旬的婦人，在冰箱內等待救援，沒想到她親眼目睹媽媽溺斃，只能把遺體塞進冰箱，母女等到4天後才被發現。

綜合泰媒報導，來自普吉府志工團隊「สารสินทีม」的一名成員瓦拉帕少尉，公開團隊在救援時得知的一起悲劇，公布救援影像，畫面中一片漆黑，但濁流湍急，救難人員在被水淹沒的一個社區救援，只能拿著手電筒四處找尋有無受困民眾；驚喜的是，他們發現一名年約50歲的婦人在一個漂浮於水面的冰箱裡，虛弱地舉起手示意「這裡有人」。

原本救援團隊很高興找到生還者，但他們一問才知道，婦人的媽媽年事已高，根本無法自救，家中被洪水淹沒後，媽媽已於11月21日在廚房溺斃。婦人為了不讓媽媽遺體腐壞，努力將其放進冰箱內，自己則爬到另一台冰箱，天人永隔的母女就各自在冰箱，直到4天後才被發現。

救援團隊的志工在現場其實很自責，他們悲痛地說，「我們來得太晚，她的媽媽已經溺斃了」。救援團隊在25日救出受困的婦人，但她已虛弱不堪，立刻將其送醫治療；他們同時將婦人罹難的媽媽遺體抬出洪水區域，畫面令人鼻酸，也讓泰國網友湧入影片底下，紛紛表示很不捨。

泰國南部近期豪雨不斷，素叻他尼府、洛坤府、董里府、博他崙府、沙敦府、宋卡府、北大年府、也拉府、那拉提瓦府等9個府災情陸續傳出，官方已加派人力協助撤離與救災。初估目前有超過107萬戶家庭、295萬人受到影響，水患相當嚴重。

