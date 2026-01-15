泰起重機倒塌意外又一起 與前日事故同承包商

行車紀錄器拍下，車輛行駛在施工中的高架橋下，但上頭的起重機卻突然掉落。

意外來的突然，有駕駛人發現情況不對趕緊倒車，現場揚起大片煙塵。

意外發生在泰國當地15日早上9時左右，位在曼谷郊區的龍仔厝府，正在進行拉瑪二世高速公路的興建工程，但高架橋工地起重機，突然倒塌往下砸落，目前已知有2輛車被砸中，至少2人死亡、5人受傷。

泰國官員說，「附近的居民也很擔心，這個地區正在進行這樣的建設，我覺得這也可能引起駕駛者的擔憂。」

泰國最近重大公安不斷，14日在東北部的呵叻省，離曼谷230公里的泰中高鐵建設的工地，一台起重機在施工中倒塌，砸中下方一列行駛中的客運列車，造成至少32死亡、64人受傷，而接連兩起重大事故，都是由當地承包商義大利泰所承包。

目擊者蘇潘說，「我趕到現場看見許多人躺在那裡，然後跑去第二節車廂，也就是斷成兩半的那節幫忙救人，我爬上車廂並幫忙把兩名罹難者搬出，還有2個受傷的人，以及1個小孩。」

泰國總理阿努廷14日前往視察，指責承包商義大利泰工程有明顯過失。義大利泰工程是泰國最大營造商之一，而去（2025）年3月緬甸強震，造成曼谷興建中的審計署大樓倒塌案中，義大利泰也是承包商。

泰國總理阿努廷表示，「像這樣的工程，必須有其程序、工法以及計算，我們要去證明，但這很明顯是他們違失。」

這項建設中國投資興建，屬一帶一路的建設之一，中國外交部表示，發生事故的泰中高鐵建設，施工標段由泰國企業負責承建，目前事故原因有待進一步調查。