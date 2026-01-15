泰起重機砸火車 運行期施工包商違規

泰國高鐵工地，起重機倒塌砸中時速120公里、曼谷到烏汶府的特快列車，泰國政府救援同時，同時責成交通單位成立調查委員會。初步調查，承包商違反交通部安全命令，禁止在火車通車時，在高架高鐵結構上施工，同時工地的機械故障警報設備失效，梁架起重機與該段工程都屬於義大利泰工程公司，而這一家承包商涉及，去年至少兩起重大工安意外。

雙框吊掛鋼柱，救援人員再使用切割機，救出乘客。

國家鐵路局代理局長阿南：「承包商已對建築物進行了加固，以避免類似事件再次發生，現在需要移除起重機，將柴油動車組從軌道上移走，才能繼續搜尋失蹤人員。」

泰國副總理責成交通部與國家鐵路局調查，初步發現，高鐵工地起重機，墜落最先砸中第二節有40人的車廂，隨後起火，但由於是空調列車，車門和車窗是電動自動的，無法手動打開，因此逃生十分困難。曼谷郵報報導，承包商違規，在火車等任何車輛通過時，在高架高鐵結構上施工。加上建築工地有故障保護系統的設備失效，當機器故障時沒有停止運轉，最終導致災難。

大陸外交部發言人毛寧：「有關標段 是由泰方企業在施工，事故的原因還在調查中。」

負責承建的是義大利泰工程，事故地點在泰中高鐵合作範圍，將連接曼谷寮國到昆明的鐵路，2017年動工，計劃2027年完工，可能延到2030年，而承包商也多次涉及工安，去年3月負責的曼谷西部外環高速公路橋梁結構坍塌，導致5人死亡、24人受傷，還有曼谷審計大樓震垮造成95人喪命。

