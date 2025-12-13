泰軍出動F-16轟炸柬埔寨 阿努廷：繼續軍事行動

（中央社記者李宗憲武里南府13日專電）泰國皇家空軍今早出動兩架F-16戰機赴達叻府（Trat）邊境，轟炸柬埔寨橋梁。泰方此舉明顯與美國總統川普所稱泰柬同意停止射擊的說法矛盾。泰國總理阿努廷表示，軍事行動將持續，「今晨的行動已充分表明我們的立場」。

泰國公共電視台（Thai PBS）報導，空軍F-16戰機今早轟炸並摧毀了柬埔寨一側的柴春尼亞橋（Chai Chum Nia），切斷這條軍事運輸路線。

柬埔寨社群媒體上流傳著泰柬邊境間槍聲不斷的影片，畫面顯示昨晚有大量村民撤離該區域，造成交通堵塞。而在泰國達叻府邊境也有數百輛汽車和機車駛向達叻市，當地居民先前聽到泰柬雙方交火十餘發砲彈。

廣告 廣告

泰國F-16戰機今早6時展開轟炸行動，泰國「鮮新聞英文報」（Khaosod English）報導，達叻府海軍特遣部隊指出，泰軍已持續數日監視柬埔寨在該區域的軍事行動，並觀察到兵力持續集結，而柴春尼亞橋被作為後勤補給通道，因此泰軍將該橋列為目標，須將其摧毀以切斷補給路線，行動已於清晨完成。

中央社記者昨天傍晚在泰國邊境村莊班科諾（Ban Kruat）採訪時，持續聽到炮火聲，頻率約5分鐘一次，市中心所有商店、加油站、學校和醫院都關閉。據當地官員表示，逾9成的居民已撤離至避難中心。

美國總統川普12日表示，泰柬已同意自今天起「停止一切射擊」。在雙方交火進入第5天後，川普與兩國領袖通話，試圖挽救他今年稍早促成的停火協議。

不過，川普的說法與泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）數小時前的談話口徑不同。阿努廷表示，與川普的通話「進行得很順利」，但未提及這兩個東南亞鄰國達成停止交火的協議。

阿努廷今天更明確表示，泰方將繼續採取軍事行動，他今早在臉書寫道：「這絕對不是一場發生在路邊的事故，泰國將持續採取軍事行動，直至我們確定國土與人民不再遭受任何危害與威脅。」

他表示，「今晨的行動已充分表明我們的立場」。

針對川普有關泰柬停火說法，泰國外交部不願證實，並表示下午會對此做詳細說明。（編輯：唐聲揚）1141213