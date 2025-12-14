泰軍悍拒停火！總理駁斥川普稱路邊爆炸意外 怒問：泰國需要聽他人的話？

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

泰國與柬埔寨的邊境再度因為邊境地雷問題，爆發激烈武裝衝突，而美國總統川普（Donald Trump）13日在自家社群平台Truth Social上宣稱兩國同意在當晚停火，且馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）也呼籲雙方於當地時間晚間10點（台灣時間13日深夜11時）停火。對此，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）宣布接受停火協議，但泰國總理重申將繼續進行軍事行動，同時還駁斥川普稱衝突為「路邊爆炸意外」，問道「泰國難道還需要聽其他人的話嗎？」

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）。（圖／美聯社）

美國總統川普在13日時發文，表示在當日上午與泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）及柬埔寨總理洪馬內通話，稱雙方已同意「全面停止交火」，並恢復先前在馬來西亞總理安華的斡旋下，「我和他們共同簽署的和平協議」。同時川普稱造成多名泰國士兵傷亡的路邊爆炸「純屬意外」，但泰國仍然進行了強而有力的報復，川普也強調「兩國都渴望和平，並希望繼續與美國進行貿易」。

隨後，柬埔寨同意自當地時間昨（13）日深夜10時起與泰國停火，不過泰國並未接受，阿努廷也在臉書發文表明決心：「這絕非一起意外事故。泰國將繼續採取軍事行動，直到我們的土地和人民不再受到任何傷害和威脅。」

而根據《柬中時報》今日的報導，當地晚間10點的停火期限生效前，柬軍各前線部隊已全面落實停火承諾，未主動發起軍事行動，不過停火時限生效後，泰軍仍在多個方向持續實施砲擊及進行空中軍事行動，包括凌晨起朝柏威夏省多地猛烈砲擊，清晨6時起出動F-16戰機轟炸柬國菩薩省（Pursat）特莫達（Thomoda）地區。

據《曼谷郵報》（Bangkok Post）今日的報導，阿努廷則是反問柬軍「有停火嗎？今天（指13日）早上柬埔寨發動猛烈攻擊，BM-21火箭砲落入平民區域，造成民眾重傷、斷肢，到了這個節骨眼，泰國還需要聽其他人的話嗎？」他並直言，「如果我們把時間花在聽這個人或那個人說的話上，我們還有時間捍衛我們的主權和人民嗎？」同時也強調與川普的通話沒有談到停火，「就只是交換進度，泰國必須盡到捍衛主權及保護人民的義務」。

對此，洪馬內則在臉書上回應，表示英勇的前線將士正在堅定捍衛國家主權和領土完整，政府始終與全國人民、武裝部隊及國家警察站在一起，無論任何時候，都會堅定不移地給予支持，而在國家遭遇鄰國侵略之際，全國上下所展現出的強大民族團結力量，令他深感自豪與感動。

