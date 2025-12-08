泰軍方證實「空襲柬埔寨」！CNN：川普斡旋和平協議「破局」

泰國與柬埔寨邊境再爆發激烈衝突，泰國軍方證實，衝突中對柬埔寨境內展開空襲，美媒分析指，此舉象徵美國總統川普2個月前力促的停火協議，恐「瀕臨破局」。

泰國擁有多架美國F-16戰機。（圖／美聯社）

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，雙方互相指控對方在有爭議的邊界地帶，率先發動攻擊，泰國皇家空軍（RTAF）表示，這次空襲是報復性行動，僅針對柬國軍事基礎設施，包括「被評估為直接威脅的武器庫、指揮中心與補給路線」。泰國空軍指控，柬國近期有多項挑釁動作，包括調動重型武器、重新部署作戰單位並準備火力支援，威脅泰國邊境。

柬埔寨則否認這項說法，柬國防部在社交平台X發表聲明指出，「基於尊重過去各項協議，並依國際法以和平方式解決衝突的精神，柬埔寨在兩次攻擊期間完全沒有反擊，只是高度戒備並密切監控情勢。」

報導表示，泰國與柬埔寨今年7月爆發為期5天的邊境衝突，造成數十人喪生、約20萬人流離失所，直到7月28日，川普（Donald Trump）分別與兩國領導人通話後，雙方同意停火，10 月底在馬來西亞吉隆坡簽署停火宣言，由川普與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）共同見證。川普當時將此視為他的外交重大成就，如今雙方爭端再起，停火協議恐瀕臨破局，各界擔憂衝突恐將擴大。

