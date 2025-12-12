泰軍秀剷除柬軍畫面 川普將急CALL泰國總理喬停火

泰國邊境居民在防空洞避難（圖／達志影像美聯社）

泰國、柬埔寨在本週打破停火協議，邊境爆發新衝突，泰國總理阿努廷證實，將在台灣時間今(12)晚10點20分與美國總統川普通話，能否再成功讓兩國停火，備受國際關注。在此之前，泰國軍方公佈戰果，轟炸柬埔寨建物、摧毀軍營標誌。

泰柬邊境衝突再度爆發，雙方本週打破停火協議，造成嚴重傷亡。泰國軍方公布最新戰果，包括轟炸柬埔寨建物、摧毀軍營標誌並升國旗，宣示已完全肅清邊境區域。目前衝突擴及泰國東北四府，導致平民傷亡與大規模撤離。美國總統川普將與泰國總理阿努廷通話，試圖重啟和平進程，國際社會密切關注能否再度促成停火。另外，泰國總理突然宣布解散國會，為提前大選鋪路，更添內外交迫的局勢複雜性。

泰國軍隊以裝甲車直接撞毀柬埔寨邊防部隊入口的標誌牌，並在四色菊府邊境區域升起國旗，宣示該區域已100%肅清敵人。除了陸地作戰，泰國海軍也公布空拍畫面，顯示無人機轟炸邊境地帶的柬埔寨建築物。這波戰火源自8日的小規模衝突，因泰國士兵傷亡而引發對柬埔寨的空襲行動。

衝突已擴及泰國東北邊境四府，包括核心衝突區烏汶府，造成多名士兵與平民傷亡。四色菊府已多次交火，波及素林府的醫院和社區，彭世洛府居民也必須撤離。泰國軍機在機場待命，旁邊配備救護車準備進行醫療後送。柬埔寨國防部發言人蘇潔達指責泰國進行無差別攻擊，截至2025年12月11日中午已造成11名平民死亡，包括一名嬰兒，另有74名平民受傷。

邊境交火後，大批柬埔寨勞工帶著家當在邊境口岸等待檢查，希望返回家鄉。衝突前，超過52萬柬埔寨人在泰國工作，占泰國外籍勞動力12%。現在柬埔寨邊境彷彿成了難民營，村民只能躲到避難所，雖有水、食物和簡單炊具，但居民擔憂若戰爭持續，食物將會短缺。一名柬埔寨邊境居民表示，最困難的部分是要餵飽家人。

柬埔寨避難村民只能搭簡易帳篷，泰國邊境村落情況也不樂觀。雖然小朋友還能無憂地踢球，但大人們擔心戰火會往內陸蔓延，一名泰國撤離居民擔憂攻擊會波及到聚集在一起的民眾。在邊境動盪之際，泰國總理阿努廷卻宣布「把權力還給人民」，推動解散國會，為明年初的提前大選鋪路。對此，泰國民眾反應不一，有人擔憂沒有總理將無法決定是否停火，也有人認為有沒有總理對邊境衝突沒有影響。

這場持續超過一個世紀的泰柬邊境爭議，曾在美國總統川普推動下於7月達成停火協議，10月在吉隆坡簽署「泰柬和平協議」，但現在全都破局。川普稱已解決了8場戰爭，他會再度出手調停泰國和柬埔寨之間的衝突，讓事情回到正軌，以維護他引以為傲的和平成就。

