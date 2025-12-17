泰軍證實！ 陸製外銷用坦克VT-4 連射200多砲後「膛炸」

泰國與柬埔寨的邊境衝突，持續升溫。柬埔寨華文媒體「柬中時報」報導，泰國空軍前幾天出動F-16戰機，空襲柬埔寨「班迭棉吉」，還波及當地一所小學。儘管泰國的攻勢猛烈，不過也傳出一輛陸製「VT-4主戰坦克」，因為連續射擊，竟然發生膛炸意外。

泰國與柬埔寨的邊境衝突持續升溫。（圖／達志影像美聯社）

泰國與柬埔寨邊境衝突持續升溫，已造成至少30人死亡，超過100萬人流離失所。根據柬中時報報導，泰國空軍出動F-16戰機空襲柬埔寨班迭棉吉省，波及當地一所小學，造成建築物外牆剝落，地面滿是瓦礫碎片。同時，泰國軍方引進的陸製VT-4主戰坦克在連續射擊後發生膛炸意外。泰國要求柬埔寨總理洪森必須先宣布停火才能終止戰爭，並計畫遣返6000位滯留柬埔寨的泰國公民，使兩國關係更加緊張。

泰國空軍在週一的空襲行動中，不僅波及了班迭棉吉省的一所小學，還有兩座廠房在轟炸中冒出濃濃黑煙。泰國軍方已公布相關影片，顯示空襲後的慘況。許多柬埔寨士兵因此受傷，其中一位士兵表示，他在空襲中感到窒息、嘔吐、視力模糊和肚子痛，有些士兵甚至因吸入濃烈的有毒煙霧而暫時失明。

在這場衝突中，柬埔寨民眾遭受嚴重傷害，柬埔寨總理洪馬內的夫人碧占莫妮親自前往物資站為志工加油打氣。她鼓勵大家不要因挫折而退縮，並強調前線將士正在英勇堅守，從未感到洩氣。泰國方面同樣遭受損失，村落被炸得坑坑巴巴。更令人關注的是，泰國在2017年從中國大陸引進的VT-4主戰坦克發生了膛炸意外。

兵器工業集團專家程子恆介紹，VT-4主戰坦克已根據現代戰爭需求進行全面升級。泰國軍方人士在網路上表示，發生意外的坦克是因連續射擊超過200發坦克炮導致故障，幸好車內人員沒有受傷。泰國官方也證實，坦克是在高強度作戰中，主砲持續開火才會發生爆裂。

根據新加坡亞洲新聞台CNA報導，曼谷方面表示，柬埔寨必須率先宣布停火才能終止兩國間的戰爭，而柬埔寨官方目前尚未回應這項說法。隨著戰火持續，泰國除了要求柬埔寨先停火外，還計畫遣返6000位滯留柬埔寨的公民，使兩國關係更加緊張。這場衝突不僅造成人員傷亡，也讓大量民眾流離失所，情勢仍在持續惡化。

