泰軍轟炸柬埔寨賭場 總理：若涉詐騙須打擊

（中央社記者李宗憲曼谷17日專電）泰柬邊境衝突持續，泰國軍方近日出動戰機轟炸柬埔寨邊境多間賭場而引發關注。泰國總理阿努廷今晚受訪時表示，柬埔寨境內賭場不在泰國司法管轄範圍內，並強調「若相關場所成為詐騙行動的掩護場所，泰方有必要加以處理」。

泰國看守總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天出席「全球打擊網路犯罪夥伴關係」國際會議（IC-GPOS）晚宴，該會議邀集來自58個國家和國際組織共338人參與，包括緬甸、中國和盧安達等國都派官員出席，而與泰國發生邊境衝突的柬埔寨，則未派代表參加。

阿努廷結束晚宴後接受媒體聯訪，當被問及泰軍近日轟炸柬埔寨賭場，是否與打擊網路詐騙有關時，阿努廷表示，據他所知，泰方並未將柬埔寨邊境的賭場列為轟炸目標，並指出，「柬埔寨境內的賭場並不在泰國司法管轄範圍內」。

不過，阿努廷也強調，若賭場或相關設施被作為詐騙行動的掩護場所，泰方將視其為詐騙中心，並列為必須處理的對象。

阿努廷說，泰國與柬埔寨10月在吉隆坡簽署的聯合聲明中，同意雙方部隊與武器撤離邊境地區、共同進行人道除雷作業，以及聯手打擊詐騙行為與詐騙組織等，「因此打擊詐騙是在泰柬聯合聲明中的框架下進行」。

另外，阿努廷提及今天舉行的打擊網路詐騙國際會議，多個國家派官員參加，顯示每個與會國家都非常重視此事。

他表示，其中中國感謝泰國引渡多名重刑犯，「這在以前是很少見的」，雙方的合作表明，這些人是不受歡迎的人。

他說：「我們為什麼要窩藏他們？讓他們的原籍國來處理和處置他們，在那裡他們可以進行更深入的調查。」（編輯：唐佩君）1141217