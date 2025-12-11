泰軍轟炸柬埔寨賭場 50萬人逃難 川普：我來打電話

泰國軍隊空襲轟炸柬浦寨邊境建築 (圖／達志影像路透社)

泰國與柬埔寨邊境衝突已進入第四天，雙方交火持續升溫，無人機投彈轟炸房屋，多地響起密集砲火聲，柬埔寨賭場也遭到泰軍攻擊。這場衝突已造成兩國約50萬人被迫撤離家園，許多平民流離失所，在避難所生活困苦。當地居民對於兩國「兵戎相見」感到不解與悲傷，而美國總統川普則表示願意出面調解，並計畫於美國時間週四致電兩國領袖。

目前泰柬邊境地區戰火連天，無人機在空中盤旋後投下炸彈，轟炸下方房屋，瞬間濃煙四起。這場衝突已持續四天，邊境多地不斷傳出密集砲火聲。泰國軍隊更轟炸了柬埔寨的賭場，導致賭場員工緊急逃離現場。一名柬埔寨賭場員工描述，子彈在賭場上空飛過，後來她聽說在自己逃離後，泰軍直接向賭場開槍，造成一名保全死亡，還有其他人受傷。

許多居民在混亂中倉皇逃命。一位婦女回憶起當時的情景仍心有餘悸，她和丈夫帶著孩子逃到佛寺避難。雖然保住了性命，但他們身無分文，孩子不得不上街求助才能獲得食物和飲水。一名柬埔寨流離失所者表示，比起自己的家，住在避難帳棚下睡在地上非常艱難，而且沒有錢購買喜愛的食物。

這場衝突僅在前三天就已經迫使兩國約50萬人撤離邊境地區。一名泰國流離失所者情緒激動地表示，每當想到這件事就忍不住流淚，不解為何情同手足的泰國人和柬埔寨人會兵戎相見。

面對這一區域危機，美國總統川普表示願意出面調解。川普認為自己與泰柬兩國領導人相處融洽，稱讚他們都是優秀的領導者，人也很好。他提到自己曾經解決過泰國與柬埔寨之間問題，相信能夠很快平息這場衝突。川普計畫在美國時間週四致電泰柬兩國領袖，尋求和平解決方案。

