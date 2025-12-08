泰軍：將持續軍事行動 目標消除柬浦寨威脅

泰國與柬埔寨邊境再次爆發衝突，泰國外交部今天(8日)表示，將持續對柬埔寨展開軍事行動，直到確保泰國的主權與領土完整。

綜合外電報導，泰國今天對鄰國柬埔寨發動空襲，雙方互相指責對方挑起戰火，泰國外交部發言人尼孔德(Nikorndej Balankura)指出，柬埔寨「踐踏」兩國之間的停火協議。

泰國陸軍參謀長柴亞普魯克(Chaiyapruek Duangprapat)表示，泰國軍方已設定目標，將致力於削弱柬埔寨的軍事能力，以長期消除柬國帶來的威脅。

泰國總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)今天也對全國發表談話，強調將堅定捍衛泰國主權，並依情勢需要採取相應的軍事行動。

泰柬此次交火從7日開始，泰國外交部表示，柬軍向泰國境內修繕道路的泰國軍人開火，泰軍為了自衛不得不還擊。雙方衝突在今天清晨迅速升溫，據柬國國防部發言人蘇潔達(Maly Socheata)表示，泰軍出動F-16戰鬥機朝柬埔寨軍隊發動攻擊，並稱柬方沒有反擊。

目前這波衝突已造成4名柬埔寨平民和1位泰國軍人死亡。

泰柬衝突源自於雙方對部分邊界土地的主權劃分存在分歧。兩國曾在今年7月爆發為期5天的衝突，導致數十人死亡、30萬人流離失所，後來在美國總統川普(Donald Trump)與馬來西亞首相安華(Anwar Ibrahim)斡旋下達成停火協議。