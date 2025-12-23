泰軍F-16狂轟 柬從中國買的6戰機為何不敢升空迎戰? 原來是怕這個…..

中國製造的FTC2000G戰機與導彈。 圖 : 翻攝自利刃

[Newtalk新聞] 在最新一波的泰柬衝突中，泰國的 F-16 是如入無人之境的狂轟濫炸，柬埔寨的防空導彈基本毫無招架之力，柬埔寨的戰鬥機也不敢升空迎敵，因為一旦遇到泰國空軍的戰機，只能白白送死。

根據中媒《利刃》與 《網易》新聞報導，柬埔寨空軍能飛的戰鬥機一共只有 6 架，是從中國買的 FTC-2000G，也就是「山鷹」教練機的改型，終極版米格-21。

柬埔寨從中國買的FTC2000G戰機不具備超視距功能。 圖 : 翻攝自利刃

因為沒錢，所以柬埔寨選的是低配，沒有裝有源相控陣雷達，所以單價只有 850 萬美元。因為雷達差，所以不具備超視距空戰能力，再加上最大速度只有 1.2 馬赫，機動性和推重比更差，根本無法與泰國的 F-16 爭奪制空權，更不要說泰國的鷹獅戰鬥機了。

對於 FTC-2000G，就算柬埔寨買的是有源相控陣雷達的高配版，也只是將將能支持超視距空戰，用它跟正經戰鬥機爭奪制空權，那你這就是用興趣愛好挑戰別人的專業了。緬甸同樣也買了 FTC-2000G，但是只用它炸反對派武裝，而且扔的都是鐵炸彈，使用成本極低。因為對手只有肩扛式導彈，所以到手 3 年了，扔了炸彈無數，只被打掉 3 架，飛行員還都跳傘了。

泰軍F-16戰機轟炸柬埔寨境內橋樑。 圖 : 翻攝自萬全

實際上，FTC-2000G 這種教練機改的入門戰鬥機，主要用途就是邊境巡邏、低強度作戰和飛行員訓練。這種戰鬥機，帶有紅外告警，遇到肩扛式導彈，一邊甩熱焰彈一邊開加力機動就能擺脫。

但若對手稍微強一些，裝備了二手 F-16 或者中程地空導彈，至少得上梟龍 3，霹靂15＋ 滑翔制導炸彈才能應對。所以柬埔寨的空軍若敢升空，恐怕是上去一架就被打下一架，柬軍也知道別做無謂白白犧牲。

