泰軍F-16越境轟炸柬埔寨賭場與橋梁 泰柬衝突週末仍如火如荼進行中

東南亞國家國協（ASEAN）即將在週一（22日）召開會議商討泰國與柬埔寨的邊境衝突問題，但泰柬雙方交火在週末並沒有降溫的跡象。泰國的F-16戰鬥機越境轟炸了深入柬埔寨境內數十公里的橋樑，對柬埔寨的賭場進行砲兵轟炸，週日（21日）可說是沿著柬埔寨國境線全面向柬埔寨開砲攻擊。

泰國《民族報》（The Nation）週日報導，泰國軍方宣布已在週五（19日）晚間出動 F-16戰鬥機，以2枚精準導引炸彈轟炸了柬埔寨奧多棉吉省（Oddar Meanchey）的奧奇克橋（ O’Chik）。該橋位於距離泰國邊境約62公里的公路上，據稱是柬埔寨軍隊重要的彈藥補給路線。

泰國軍方表示，他們以精準炸彈轟炸這座橋，讓柬埔寨軍的火箭砲部隊無法移動運輸，但同時又留出空間讓平民的機車還是可以通過。《民族報》登出的照片顯示，這座水泥橋的兩側各被炸出一個大洞，扭曲的鋼筋清晰可見，與此同時留下的橋面似乎又能讓摩托車這種小型車輛通過。

報導另外指出，泰國戰機週六（20日）轟炸了柬埔寨威旺縣（Veal Veng）的Thomoda 賭場，摧毀了當地的一個砲兵基地。

先前，泰國軍方上週四（18日）也公開表示，他們出動戰機轟炸了位於波別（Poipet）的柬埔寨詐騙／賭博園區，因為該園區內聚集了大量柬埔寨的火箭砲部隊與彈藥。

無論是今年稍早在7月爆發的上一場全面衝突，還是目前這場數十年來泰柬最慘烈的邊境衝突，泰軍一直都在重點打擊柬埔寨軍的俄製BM-21多管火箭砲。這種122公厘口徑、射程20公里的火箭砲是威脅泰軍的核心武器。

而在週日，《金邊郵報》（The Phnom Penh Post）引述柬埔寨國防部發言人的話說，泰國軍隊週日向包括塔莫安通寺（Ta Moan Thom）在內的多處柬埔寨領土開炮轟炸。

這場在11月重新爆發，沿著兩國800公里邊境展開的武裝衝突，至今已經造成約60名官兵或平民喪生，逾50萬人流離失所。泰軍指控柬埔寨在雙方的爭議邊境上新布設地雷造成泰國官兵傷亡，因此在11月終止兩國於10月簽訂的停火協議。預料，泰國方面將在週一的東協會議中，除了要求柬埔寨停火，也將要求必須兩國一同清除邊境上的地雷。

