泰農工異鄉打拚遭哈瑪斯殺害遺體終交還 加薩停火首階段近尾聲

以色列與泰國官員4日證實，武裝分子3日從加薩交還了泰籍人質林塔拉克（Sudthisak Rinthalak）的遺體。這使得加薩脆弱的8週停火協議第一階段接近完成，目前僅剩一名人質的遺體尚未歸還。

武裝分子在789天後交還泰籍人質林塔拉克的遺體。（圖／美聯社）

根據《美聯社》等外媒，42歲的林塔拉克生前受僱於以色列南部的貝埃里（Be'eri）基布茲。基布茲（Kibbutz）是該國一種集體社區體制，傳統以務農為主，現在則歷經轉型兼事工業和高科技產業。

2023年10月7日哈瑪斯主導的攻擊中，武裝分子攻入貝埃里殺害了林塔拉克，遺體隨後被伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）帶走。以色列外交部在X帳號表示，林塔拉克自2017年以來一直在以國工作，是家中的經濟支柱。他的父親說，兒子出國是為了「創造更好的生活」。

廣告 廣告

由於泰國人在以國農業勞動力中佔有很大比例，成為這場血腥攻擊中被俘虜的最大外國人群體。泰國外交部發言人巴蘭庫拉（Nikorndej Balankura）說，林塔拉克的家屬已接獲通知，並感謝以國政府協助促成31名泰國人質全數釋放，其中28人生還、3人的遺體歸還。據統計，還有46位泰國公民死於這場戰爭。

目前還剩下被俘虜的以色列警官格維利（Ran Gvili）遺體尚未歸還，他在阿盧米姆（Alumim）基布茲保護居民並拯救從諾瓦音樂節（Nova Music Festival）逃離的以色列人時身亡。

在阿盧米姆基布茲，一座紀念碑矗立在格維利遇難的地方。（圖／美聯社）

以哈停火開始以來，已有20名在世人質及27人的遺體歸還以色列。作為交換，以方將數百名巴勒斯坦人遺體送返加薩，但多數身份不明。

以色列和哈瑪斯自10月10日停火以來持續指責對方違反協議。加薩衛生部統計，以軍在停火期間的空襲和槍擊造成約366名巴勒斯坦人死亡。以色列則表示，哈瑪斯攻擊其士兵。

約半數地區遭受嚴重破壞的加薩仍在以色列軍事控制下，200萬人口中大多數人流離失所，迫切需要依賴國際援助。這份由美國起草、聯合國支持的加薩和平計劃，後續階段仍充滿不確定性。關於哈瑪斯解除武裝的條款將如何執行，或計劃中提到的國際管理機構和安全部隊將如何建立，尚無進一步資訊。

延伸閱讀

財劃法覆議遭否決 卓榮泰：不經正常程序、沒必須執行的壓力

卓榮泰：感謝高市早苗堅持正義 歡迎日本偶像來台演出

直播/《財劃法》覆議案大戰 政院：若未果將採合憲救濟手段