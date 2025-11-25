泰達幣交易引糾紛 惡男囚虐被害人強逼互吃排泄物 5

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

台中一名楊姓男子，因為與另4名男子有泰達幣交易糾紛，他便教唆10多名小弟將4人押走拘禁，並逼迫其中2男互吃排洩物及口交，小弟們不但一起圍觀，還全程錄影，行徑相當變態惡劣，楊男等人後來皆遭逮捕，案件自今年7月開始不公開審理，直至近日辯結，而法院認為楊男罪行重大，且有逃亡之虞，裁定將他續押，其餘同夥分別以10萬至20萬元交保。

檢警調查，楊男在去年11月與被害人相約在西屯區交易泰達幣，不過最終因交易破裂，楊男等人竟強押4名被害至北區一間招待所囚禁，並脅迫其中一人將虛擬錢包內的1萬3143顆泰達幣，轉至一名友人的虛擬錢包內，接著再轉賣獲利40萬元。

當日凌晨，眾小弟手持皮帶、酒瓶等物，毆打其中2名被害人，並且找來保險套、潤滑液，威逼被害人脫光衣服自慰，接著再要求2人將性器放入彼此口中、再以手指放入對方肛門，還逼2人互吃對方排泄物，眾人則圍觀並錄影拍照取樂。

不僅如此，楊男等人之後又將4名被害人分別移至摩鐵、賓館等地，然後向家屬勒贖金錢，又二度逼迫其中2人自慰、互相口交，直到有家屬報案後，警方先在賓館救出2人，楊男又將另2名被害人轉移至一家宮廟，其中一名被害人跳車脫困，另一人隔天遭到釋放。

而這起事件中還有一名劉姓女共犯，手段也相當變態，當小弟們逼迫被害人自慰、互相口交時，劉女也在一旁跟著起鬨錄影，絲毫不迴避，台中地檢署偵查後，依《組織犯罪條例》、擄人勒贖、強制性交等罪起訴。

台中地院歷經4個多月審理，已於近日辯結，原先遭羈押的劉女、劉男、登男以及許男，法官審酌4人涉案程度，又案件已經辯論終結，交保應能形成拘束力以及心理負擔，命4人以10萬至20萬元交保候傳。

而主嫌楊男，因涉犯共同犯強制性交並對被害人照相、錄影，以及擄人勒贖、3人以上共同犯私行拘禁等，法官認為罪嫌重大，又有多次通緝紀錄，法院認為他有逃亡可能性，因此裁定延押2月。

照片來源：翻攝台中檢方

