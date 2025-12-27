泰達幣交易疑黑吃黑！北區招待所淪煉獄 惡徒逼互吃糞便、性侵遭判重刑

記者陳佳鈴／台中報導

眾人先將被害人帶往北區一處私人會館，以酒瓶、皮帶、徒手等方式輪番痛毆。隨後為發洩憤恨，竟強迫其中2名被害人互吃排泄物。(圖／翻攝畫面)

台中市北區去年 11 月發生一起泯滅人性的拘禁凌虐案！以竹聯幫仁堂成員彭正宇、楊元修為首的10多名惡徒，因不滿 600 萬元泰達幣交易後幣額消失，懷疑賣家「黑吃黑」，竟強押4名男子至招待所、旅館輪流囚禁。過程中不僅施以暴力，更逼迫被害人互吃排泄物、交互性交並錄影嘲笑。台中地院昨（26）日一審宣判，主嫌彭男、楊男分別被重判13年及12年8月徒刑。

全案起於去年 11 月間，23 歲的彭正宇花費600萬元向4名被害人購買虛擬貨幣，交易完成後發現幣額神祕失蹤。彭男懷疑遭詐騙，糾集29歲的楊元修及練明翰等10餘人，將4名賣家強行擄走。

廣告 廣告

眾人先將被害人帶往北區一處私人會館，以酒瓶、皮帶、徒手等方式輪番痛毆。隨後為發洩憤恨，竟強迫其中2名被害人互吃排泄物，並威逼進行性交、自慰等極具侮辱性的行為，其餘同夥則在旁圍觀並持手機全程錄影。當會館打烊後，該集團又將被害人移往汽車旅館持續拘禁，甚至致電家屬索討贖金。

檢方偵查期間發現，該集團成員甚至包含在校學生，其行徑殘暴、無視法律，已對被害人造成終身難以磨滅的身心創傷。檢方遂依「共同犯強制性交並對被害人照相、錄影」、「擄人勒贖」及「3 人以上共同犯私行拘禁」等多項重罪提起公訴。

台中地方法院26日宣判，法官認為彭、楊等人手段極其惡劣且毫無悔意，判處彭正宇13年、楊元修12年8月有期徒刑；此外，負責轉移被害人、參與勒索並錄影的劉姓女共犯也被重判 11 年 6 月。其餘參與程度不等的被告，則分別被處以 2 年 2 月至 12 年 2 月不等的刑期，全案仍可上訴。

更多三立新聞網報導

台中男提告總統賴清德 進法院攜99cm長劍被攔 沒告成先沒收再罰2千元

橫越半世紀的號角聲！曉明女中62週年校慶74歲學姊重披戰袍復刻鼓號樂隊

帶家人吃飯報公帳還瞎扯「慶祝盧秀燕當選」 前地政局長離譜行徑曝

139縣道又出事！19歲男大生騎仿賽重機失控噴飛 車頭全毀

