泰達幣交易翻車！ 19歲男付訂金 一收幣秒落跑5秒遭逮
高雄苓雅27日晚間警鈴大響，位在市中心附近，竟然有民眾大喊搶劫，原來是一名男子與一名女子在網路相約交易泰達幣，男子先給女子10萬訂金之後，女子轉出全額的虛擬貨幣，不料對方收到錢就想跑，最後警方、民眾合作，將人壓制逮捕。
事件發生在高雄苓雅區光華一路與四維二路口，27日晚間8點多，警鈴大響引起周圍民眾注意。當時，一名男子在人行道上左右張望確認無車輛後，立即開始逃跑，但很快就被分隔島的樹叢絆倒，重重摔在地上。目擊民眾表示，現場有人大喊「搶錢」，隨後約5至6名男子合力將這名想逃跑的人壓制在地上，使其無法動彈。
根據了解，整起事件源於一場虛擬貨幣交易。19歲的蔡姓男子與38歲的劉姓女子透過網路相約，準備交易2萬顆泰達幣。交易過程中，蔡姓男子先支付了10萬元作為訂金，劉姓女子隨即將所有泰達幣轉出，但在收到錢後卻意圖逃跑，最終被眾人合力攔截。
目擊民眾描述，事發後警方迅速趕到現場，包括三四部摩托車和四部警車。警方抵達時，蔡姓男子已被壓制在地上，隨後由警方接手處理。
警方強調，虛擬貨幣交易應依法處理，民眾切勿擅自處置而觸法。警方表示，在虛擬貨幣交易方面，相關交易需要做申報。因此，除了蔡姓男子涉嫌詐欺罪外，劉姓女子也涉及違反洗錢防制法。案件訊後已移送高雄地檢署進一步偵辦，以釐清整起事件的來龍去脈。
更多 TVBS 報導
臭臭的！女騎士「遭針筒噴不明液體」 嫌：工作壓力大
1年新車停賣場被偷！ 車主冤：2鑰匙都在我身上
輸不起？賭客贏走34萬 業者竟夥同2共犯 持電擊棒行搶
監視器曝光！天花板突崩塌 家長牽童「差幾步就砸中」
其他人也在看
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 41
新北割頸案捐款破千萬達標！楊爸爸懇請大家「做1事」 全網噴淚
新北市校園割頸案二審判決出爐，行兇少年與教唆少女分別加重改判12年與11年，受害楊父仍悲憤痛批「司法已死」，也引發社會強烈不平。為支援楊家，新北市府設立的專案募款在卓冠廷議員等呼籲下湧入大量愛心，短短3天內衝破千萬，一度造成平台當機；楊父對此深表感謝，並大愛表示善款已足夠，呼籲各界「將資源留給更需要的人」，讓網友動容。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 128
余家昶妻女發5點聲明：停止合成家屬照片
[NOWnews今日新聞]27歲嫌犯張文19日在台北車站、中山商圈犯下震撼社會的隨機攻擊案，造成3名無辜民眾身亡，其中包括英勇擋刀的57歲余家昶，阻斷了張文後續以汽油彈攻擊，避免更大傷亡。而余家昶的遺...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 135
五股某國小工友修復震損水管 從鋁梯摔落「後腦著地」重創亡
新北市五股區某國小，在昨天（27日）深夜的7.0強震後，管線因此震壞漏水，一位盡職的62歲林姓工友，在修理時不慎從鋁梯上摔下來，後腦著地重創，緊急送醫搶救後仍在今天凌晨宣告不治，事發全部經過也曝光。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 6
一家三口12年詐保3000萬！中醫「挫傷172次」存2300萬金條遭起訴
一家三口利用中醫就診紀錄，12年來詐領近新台幣3000萬元保險金，終遭警方揭發並起訴！這家人聲稱在搭乘公共運輸、被電梯門夾到、倒垃圾時摔倒等情境下受傷，找中醫診療並申請理賠，甚至將燕窩冒充藥水製造假就醫紀錄。警方在嫌犯家中查獲260條市值2300萬元的金鑽條塊，及位於花蓮的2間別墅，皆被認定為不法所得而遭追回。這起案件凸顯保險業者在審核理賠時需更加謹慎，以防類似詐騙手法再次發生！TVBS新聞網 ・ 19 小時前 ・ 5
影/中山站外又見驚恐畫面！男過馬路突狂奔衝進誠品南西店 員警壓制上銬
這個月19日晚間，台北捷運台北車站和中山站，接連發生隨機攻擊事件後，拒今僅僅一周左右，中山捷運站晚間再傳有男子突然衝進誠品南西店，當場被警方壓制逮捕的事件。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 7
五股工安事故！19歲男遭「水晶洞」砸頭 送醫後不治
首次上稿：12/27 14:18更新時間：12/27 17:38（更新內文）即時中心／顏一軒報導今（27）日中午12時52分許，新北市五股區外寮路一間工廠驚傳工安事故，某搬家公司一名19歲余姓男子在進行搬運作業時，不慎遭藝品「水晶洞」砸傷頭部，造成後腦嚴重受創，當場血流如注，消防、救護人員到場後發現余男已失去生命徵象，送往林口長庚醫院急救，惟傷勢過重稍早已宣告不治。民視 ・ 17 小時前 ・ 3
美警抓到「聖誕老人超速」哭笑不得 要求出示駕照 歡樂互動全都錄
聖誕節前夕，美國俄亥俄州警方取締交通違規時，竟當場攔下一名「聖誕老人」超速。當員警要求車輛靠邊停下後，發現駕駛從帽子、紅衣到白鬍子完整變裝成聖誕老人，而同行的伴侶則打扮成聖誕老婆婆，讓警方當場哭笑不得。員警要求聖誕老人出示駕照，眾人心情大好互相開玩笑，雙方互相祝福聖誕快樂。聖誕老婆婆甚至還給警方一根拐杖糖、一起合影。最終警方沒有開出任何罰單，僅是口頭警告，讓這場交通攔查充滿節慶氣氛。富爾頓郡警長辦公室事後將這段過程上傳至社群平台，幽默寫道：「就算是雪橇，也要遵守速限。」Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前 ・ 13
北捷攻擊案震驚全國 翁達瑞：在悲劇中從「他們」身上看到「台灣的3個正直」
[Newtalk新聞] 台北捷運19日發生震驚全國的隨機殺人事件，造成3名民眾死亡、11人輕重傷，張姓暴徒墜樓身亡。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）表示，這起暴力悲劇讓多個家庭破碎，也讓台灣社會受到極大的驚嚇，不過，他在悲劇中看到「台灣的3個正直」：余家昶的勇敢、凶手父母的負責，還有余媽媽的寬容。 翁達瑞25日發文提及，27歲的張姓凶手，無暴力前科，家庭背景單純，在兩處捷運站犯下這起駭人聽聞的刑案，3位受害者包括家住桃園的余家昶，案發時正要從台北搭車返家，路過現場時發現凶正要點燃汽油彈，奮勇上前用肉身阻止，結果當場殉難。 翁達瑞說，余家昶只是個平凡的通勤者，有家人等著他下班，攻擊發生的當下，他可以走避，獨善其身，但他英勇的站出來，阻止更大的悲劇發生，「余家昶是我在這場悲劇看到的第一個正直！」 「第二個正直：凶手的父母」，翁達瑞直言，看到張姓凶手父母下跪的畫面，「我真希望在場的記者能把他們扶起來」，告訴他們，這是張嫌的個人行為，與父母無關，他們不需要為成年兒子犯下的罪行向社會大眾下跪道歉。 「現場的記者沒人這麼做，但另外一個人把張嫌的父母扶起來了，這個人就是余家昶年邁的媽媽」，翁達瑞指出，張新頭殼 ・ 1 天前 ・ 20
中山商圈又爆騷動…詭異白衣男「紅燈站路中突衝進誠品」拒檢揮拳襲警
台北市中山捷運站商圈繼19日發生隨機攻擊案後，昨（27）日晚間再度傳出騷動。一名蔡姓男子違規佇立於南京西路斑馬線中央，遭執勤警員引導至路邊時，竟突然拔腿衝進誠品南西店並拒絕盤查，甚至情緒失控揮拳襲警。警方見狀立即將其壓制並帶回保護管束，全案訊後依違反《社會秩序維護法》送辦。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
讓殺人少年孝順死者父母？新北割頸案判決惹議 高院急發聲：沒要家屬接受
前（2023）年發生於新北市的校園割頸案受到社會高度關注，就讀國三的郭姓少年為替林姓乾妹出氣，竟持彈簧刀刺殺同校楊姓國三生，案件經過近2年的審理，高院（台灣高等法院）二審加重對郭男、林女的刑度，分別判處12年、11年有期徒刑。楊父不滿表示，曾有法官當庭詢問「讓兇嫌孝順被害人父母」，對此高院則於26日緊急發聲。針對「讓兇嫌孝順被害人父母」爭議，高院26日深夜聲......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 8
台南自撞分隔島！車頭凹陷鑲進電桿 女駕駛棄車逃
台南市 / 綜合報導 台南安平慶平路上，今(27)日上午發生一起轎車自撞分隔島，接著又衝撞電桿的意外，巨大聲響讓周邊住戶出來查看，沒想到一名女子從駕駛座走出來，接著趁空檔逃離現場。警方獲報到場，沒有找到駕駛，只能請拖吊車將車輛吊離，整起案件是否涉及不法情事，現在已經掌握相關事證，通知車主到案說明。白色轎車越來越靠近分隔島，下一秒意外發生了，整台車開了上去，車輛不但沒停下還一路向前衝，直到撞上前方電桿，巨大撞擊聲響，把周邊民眾嚇壞，趕緊出來查看，這時只見一名女子從駕駛座方向，走了出來，趁大家不注意，快速徒步離開，再也不見蹤影。目擊民眾VS.記者說：「因為他其實走滿快就趕快離開現場了，應該是宿醉之類的，酒駕畢竟是很不好的行為，尤其現在代駕那麼多，有可能是酒駕還是怎樣嗎，有懷疑啦，有懷疑，因為如果正常人不會出車禍就走了，差不多3、40歲那邊。」猛烈撞擊導致轎車車頭撞爛，保險桿掀起來，疑似還有漏油情況，警方獲報連同拖吊車一起趕赴現場，整起車禍就發生在台南安平慶平路，今日上午10點多。台南第四分局交通分隊小隊長林雄男說：「駕駛人於肇事後逕自離開現場，本分局目前已掌握相關事證，積極通知到案說明。」肇逃影片曝光後，民眾質疑，難道是到旁邊的KTV唱歌喝酒後上路嗎？至於駕駛是否有涉及不法情事才會心虛逃逸，現在也都成為追查重點。 原始連結華視影音 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
藍提案譴責5位大法官、憲判無效 綠：精神錯亂還是黨格錯亂？
立法院藍白立委去年底聯手三讀通過「憲法訴訟法修正案」，導致憲法法庭空轉1年，憲法法庭19日宣告憲訴法新制違憲，即日起失效，讓憲法法庭得以「復活」；國民黨團今日於立法院會提案，譴責5位作成決議的大法官，且宣告「114年憲判字第1號判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效」，並以人數優勢通過逕付二讀，交付黨團協自由時報 ・ 1 天前 ・ 5
銀樓門口點香祭拜險著火 漢神櫃姐直擊報警｜#鏡新聞
12/24平安夜，卻有人做不平安的事！33歲的顏姓男子跑到高雄一家銀樓門口點香、祭拜，還點火，甚至把膠水倒在盆栽裡。所幸附近漢神百貨的櫃姐跟廚師看到及時報警、通知店家，報警方後續也將男子逮捕。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
新北割頸案募款達標1424萬 網友勸：快搬家平安生活
新北市校園割頸命案受害家屬獲得社會各界大力支持，新北市社會局設立的「楊生校園重大事件家庭照護」專案募款短短3天就突破千萬元，截至目前已達1424萬元，也引發網友熱議，建議楊父一家可以透過善款搬家，好好生活下去。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 4
國中生割頸案募款破千萬！ 楊父發聲感謝：把愛傳給更需要的人
教育局原目標為新台幣500萬元，截至12月26日止，已媒合1424萬9611元，達成率285%，專案會持續至31日，結案後將善款交給家屬。不過，市府社會局副局長許秀能表示，後續要核對捐款帳務及開立捐款收據，實際媒合金額須待統計完成後陸續更新。對此，楊爸爸、楊媽媽也發出聲明回應...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
快訊／又是中山誠品！詭男衝入店遭警壓制急喊：我腳抽筋了
社會中心／周希雯報導台北中山誠品本月19日才爆發隨機砍人案，令全台人心惶惶，社會氣氛高度緊繃。沒想到今（27日）傳出，該地點又爆出脫序事件，1名男子先在馬路中間逗留，見員警上前勸導竟加速狂奔、衝進誠品南西店，還疑似有暴力襲警的行為，當場被壓制逮捕。整個過程被現場不少民眾目睹，後續狀況仍有待釐清。民視 ・ 12 小時前 ・ 2
缺錢花起歹心！博弈站主交付彩金後 蒙面搶賭客
台南市 / 綜合報導 台南一名楊姓賭客，在王嫌經營的博弈賭博網站贏得賭博彩金30多萬元，雙方相約面交，結果沒想到王嫌因為缺錢，竟然夥同黃姓還有吳姓共犯策劃當街行搶，兩人戴頭套、手套還把車牌貼起來，當楊姓賭客拿到錢後，就向前持玩具槍和電擊棒威脅交錢，警方循線追人，目前3人都落網依法送辦。兩名男子戴頭套手套，在車前看起來鬼鬼祟祟把車牌貼起來，沒想到是待會要下手搶錢，楊姓賭客拿到贏來的賭博彩金30多萬元後，開車迴轉要回家，結果嫌犯開紅車尾隨當街行搶逃逸，相當誇張。警方循線追人，其中一名黃姓嫌犯在東區看到警察馬上開溜，朋友被警方先壓制，而黃嫌一路跑給警察追但最後還是被抓到，另一人吳姓嫌犯則是在高雄落網。事情發生在台南，這名楊姓賭客在王嫌經營的博弈賭博網站，贏得賭博彩金30多萬元，雙方相約在新化區某民宅前道路要交付彩金，沒想到王嫌因為缺錢用，竟然夥同黃姓還有吳姓，兩名共犯策劃行搶，當楊姓賭客拿到彩金後，就向前持玩具槍和電擊棒威脅交錢。台南新化分局偵查隊隊長郭若萱說：「於案發後24小時內即將王姓主嫌，及黃姓共犯，拘提到案，隔日再拘提吳嫌到案，併查扣做案工具及毒品等物，全案訊後依刑法強盜，毒品危害防制條例罪，移請台南地檢署偵辦，並向台南地方法院，聲請羈押獲准。」王嫌因為缺錢竟然向賭客下手，策劃劇本當街行搶實在很誇張，目前3人全被抓到依法送辦。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前 ・ 1
詭異! 男子平安夜點線香玩火.膠水倒盆栽 引居民惶恐
南部中心／呂彥頡、陳姵妡 高雄報導高雄新興區，出現一名詭異男子，平安夜在打烊的銀樓外，點線香佈陣後還點火，最後竟把膠水倒在盆栽裡頭，結果被旁邊商家發現喝斥，嫌犯隨即逃離，被警方逮捕後，隔一天又跑回去現場點香拜拜，怪異行為引起居民惶恐，最後男子被依放火未遂罪送辦。高雄一名男子，平安夜在打烊的銀樓外，點線香佈陣後還點火，被抓之後，隔天竟然又來焚香祭拜。（圖／民視新聞）一名男子，晚間現身銀樓，他將車停在門口，接著蹲下擺放物品後，居然開始點火。點火男子：「XX啦，錄什麼。」怪異行為，被附近商家拍下，喝斥男子，男子還大聲飆罵，隨即騎車逃逸，警方獲報後將人逮捕，但這位男子沒記取教訓，隔天清晨又銀樓外報到，拿出打火機，點燃一把線香，還做出一連串詭異行為。記者vs.附近居民：「他就在那邊這樣，昨天有看到警察來，不知道在那邊拜什麼，有沒有嚇到，最近事情那麼多就感覺這很怪。」這名男子，之前就曾燃放沖天炮，被依社維法送辦，這次竟又涉嫌縱火。（圖／民視新聞）當事店家范老闆：「那個膠水是會起火那種，然後後面又插香拜拜，他的行為就非常危險，但是因為他隔天早上六點，又再來一次，還好第二天警察就把他抓走了。」這家銀樓，位在高雄允文街上，33歲顏姓男子在平安夜當天，先在門口佈陣玩火，接著又在盆栽羅漢松內倒膠水，隔一天又在人家盆栽內插香拜拜，導致三萬元的盆栽因此受損，男子的怪異舉動，也讓店家感到恐慌。高市警新興分局自強所長 馬百駿：「隨後在短短兩小時內，在苓雅區某超商，將這33歲的顏姓男子查緝到案，現場並查扣了打火機，水管膠合劑等相關涉案證物，全案在訊後，依涉嫌妨礙刑法放火未遂罪，移送高雄地檢署偵辦。」據了解，這名男子，之前就曾燃放沖天炮，被依社維法送辦，如今又在人家門口燒香佈陣，這行為也被依"放火未遂罪"，移送法辦。原文出處：詭異男平安夜點線香玩火、膠水倒盆栽 引居民恐慌、被依放火未遂罪送辦 更多民視新聞報導高雄男與友糾紛竟"燒棉被" 載開山刀折返被民眾拍落報警逮捕高雄鼓山持刀縱火案 英勇奪刀民眾是休假員警!余家昶英勇阻凶殞命！妻女最新聲明曝光 盼延續「愛與勇氣」民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
改造"閃亮耶誕車"開上路 車主哀怨收"耶誕罰單"
南部中心／陳姵妡、鄧山田 高雄報導耶誕節當天，有部分民眾為了應景，特地在愛車綁滿燈條，加裝麋鹿角、紅鼻子等裝飾，開車上路就像一棵閃閃發亮的耶誕樹，引起路過民眾搶拍，不過駕駛遭警方攔下，員警先祝他耶誕快樂，緊接著再送他一張罰單，因為裝飾車條已經違法。民眾耶誕節應景，在愛車綁滿燈條觸法，結果駕駛被攔下，員警祝他耶誕快樂後開單。（圖／民視新聞）耶誕節當天，警方正在巡邏，發現這台閃閃發亮、綑滿燈條的紅車，立即上前示意停下。員警vs.耶誕車車主：「耶誕節快樂，你好，知道不能貼這個齁，知道。」宛如好友般寒暄，再送你一張罰單，因為車主增加車輛燈光設備，會影響他人行車安全，事後車主將過程放上網，樂觀自嘲是全台耶誕車，拿到第一張罰單的人。耶誕車車主沈先生：「就是他跟我說聖誕快樂的時候，我想說是不是可能攔下來，勸導一下而已結果沒有喔，對強制送了我一個禮物。」其他耶誕車車主小邱：「移動型的耶誕樹，我們要的就是這樣的快樂，自己也是抱著有可能會被開罰，當然是花一點點錢買快樂啊。」被開罰的車主將過程放上網，樂觀自嘲是全台耶誕車，拿到第一張罰單的人。（圖／民視新聞）其實耶誕節當天，全台各地有許多車主，為了應景都用心替愛車打扮一番，戴上麋鹿角、紅鼻子，或是在車身上綑滿五顏六色的燈條，宛如一顆行走耶誕樹，甚至還有邀約車聚，一起上街，不過這樣的裝飾行為，其實已經違法。民眾：「這個像是聖誕節氣氛，稍微這樣一天裝扮下來，應該沒有什麼關係，小題大作了。」民眾笑說，想參加耶誕聚會，得把罰單當作入場券，但警方說，不只燈條會被開罰，連大型裝飾也不能隨意加裝。高市警鹽埕分局交通組組長陳英中：「裝設聖誕裝飾，超過規定之寬度及高度，可處新臺幣3000元以上，18000元以下罰鍰，另車輛加裝燈條裝飾，可處新臺幣900元以上，1800元以下罰鍰。」吸睛的耶誕車滿街跑非常應景，白天警方尚可睜隻眼閉隻眼，但晚間上路燈光太亮、裝飾物過大，恐影響他人行車安全，恐怕各位車主，還是得準備預算，買到時髦上路的快樂。原文出處：高雄車主改造「閃亮耶誕車」開上路 警攔查先祝耶誕快樂下秒「送禮物」 更多民視新聞報導別再只去市區！2025豐原聖誕景點全攻略 水岸燈海一次拍齊高雄跨年維安提高強度! 模擬兵推確保跨年活動安全耶誕老人變小偷闖超市 搶走食物放耶誕樹下免費取民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話