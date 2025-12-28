泰達幣交易翻車！ 19歲男付訂金 一收幣秒落跑5秒遭逮

網路相約交易泰達幣，男子先給女子10萬訂金之後，女子轉出全額的虛擬貨幣，男子收到虛擬錢就想跑，最後警方人壓制逮捕（圖／TVBS）

高雄苓雅27日晚間警鈴大響，位在市中心附近，竟然有民眾大喊搶劫，原來是一名男子與一名女子在網路相約交易泰達幣，男子先給女子10萬訂金之後，女子轉出全額的虛擬貨幣，不料對方收到錢就想跑，最後警方、民眾合作，將人壓制逮捕。

事件發生在高雄苓雅區光華一路與四維二路口，27日晚間8點多，警鈴大響引起周圍民眾注意。當時，一名男子在人行道上左右張望確認無車輛後，立即開始逃跑，但很快就被分隔島的樹叢絆倒，重重摔在地上。目擊民眾表示，現場有人大喊「搶錢」，隨後約5至6名男子合力將這名想逃跑的人壓制在地上，使其無法動彈。

男子左看右看發現沒車，雙腿就開始跑，男子被分隔島的樹叢絆倒，重摔在地，而他的逃亡路，只持續了5秒鐘（圖／TVBS）

根據了解，整起事件源於一場虛擬貨幣交易。19歲的蔡姓男子與38歲的劉姓女子透過網路相約，準備交易2萬顆泰達幣。交易過程中，蔡姓男子先支付了10萬元作為訂金，劉姓女子隨即將所有泰達幣轉出，但在收到錢後卻意圖逃跑，最終被眾人合力攔截。

目擊民眾描述，事發後警方迅速趕到現場，包括三四部摩托車和四部警車。警方抵達時，蔡姓男子已被壓制在地上，隨後由警方接手處理。

警方到場時，蔡姓男子已經被壓制在地，後續接手處理，根據了解，虛擬貨幣交易應依法處理，民眾切勿擅自處置而觸法（圖／TVBS）

警方強調，虛擬貨幣交易應依法處理，民眾切勿擅自處置而觸法。警方表示，在虛擬貨幣交易方面，相關交易需要做申報。因此，除了蔡姓男子涉嫌詐欺罪外，劉姓女子也涉及違反洗錢防制法。案件訊後已移送高雄地檢署進一步偵辦，以釐清整起事件的來龍去脈。

