泰達幣糾紛！2男被逼性行為、吃排泄物 主嫌遭延押2月

警方破門逮人。（圖／台中地檢署）





台中一名楊姓男子因虛擬貨幣買賣發生糾紛，竟找人帶走4名男子，逼他們發生性行為，甚至迫使其中2男互吃排泄物。台中地方法院已辯論終結，並排定在下月底宣判。這起案件情節重大，檢方在起訴書中痛斥主嫌楊男等人泯滅人性，視他人性自主權如無物，其中兩名被害人更是學生，身心嚴重受創。

台中地方法院針對主嫌楊男的羈押狀態做出裁定，法官審酌楊男犯罪嫌疑重大，涉及共同犯強制性交罪、擄人勒贖罪等多項重罪，此案被害人多達5人，法益侵害程度甚鉅，嚴重危害社會治安秩序。雖然此案已排定在12月底宣判，但考量後續上訴審判與執行程序進行，法官認定楊男仍有羈押必要，因此裁定延長羈押2個月，直到明年2月。

廣告 廣告

台中地方法院針對主嫌楊男的羈押狀態做出裁定。（圖／翻攝自Google maps）

台中地檢署調查，案發時間在2024年11月21日晚間，4名被害男子與楊姓主嫌因虛擬貨幣交易發生糾紛。楊男與彭男夥同共犯共9名成年人及4名少年，共計15人。在同月22日凌晨，楊男等人將4名被害男子押到台中北區某私人會所拘禁，不僅各自以徒手、持皮帶或酒瓶對被害人痛毆凌虐，更逼迫其中兩名被害人互吃排泄物，甚至命令他們互相安慰、性行為，其餘同夥則在旁持手機錄影。楊男等人接著要求被害人打電話向家人、朋友籌措款項用以贖人。後來將4人帶到北屯區的賓館、汽車旅館繼續拘禁、凌虐。

據了解，其中一名共犯長髮劉女，涉嫌多次駕車轉移被害人位置，還將被害人手機內SIM卡拔除，換成無法通話的卡，趁機勒贖5千元。在被害人遭逼迫時，劉女也在一旁跟著錄影。

扣案凶器。（圖／台中地檢署）

有被害人家屬接獲要求贖款的電話後立即報警。警方在2024年11月22日晚間，先在某賓館救出2名被害人；另有1人趁隙跳車脫困；最後1人則被移至豐原區某宮廟拘禁，直到24日才獲釋放。檢方在今年3月間指揮警方拘提楊男等10人到案，並成功向法院聲請羈押禁見其中7名主要參與者。

檢方最終依組織、加重擄人勒贖強制性交、加重強制性交、妨害自由等罪嫌起訴楊男等10名成年人，另有4名少年被移送少年法庭，1人另案併辦。

檢方起訴楊男等10名成年人，另有4名少年被移送少年法庭，1人另案併辦。（圖／翻攝自Google maps）

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

姊弟戀生變！ 女不滿分手闖機車行 持刀刺傷老闆

台中球棒隊又來！7車20多人如大軍壓境 險釀大亂鬥

單車騎士不滿被按叭 狂踩踏板追公車爆衝突

