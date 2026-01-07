泰配殺同鄉賠124萬「指定輕判」 被害人母忍痛點頭 家屬：殺人可以原諒？

泰配林怡如殘殺女泰國移工想輕判，只賠124萬還要求家屬要原諒。侯柏青攝。



基隆泰配林怡如嫁來台灣多年，前（2024）年找到違法泰國移工Suthida到家裡幫傭，4天後竟載Suthida到山上丟包，對方反抗不成遭刺殺身亡。一審重判14年半，二審今開庭，她當庭和被害人母親跨海通話道歉，雙方敲定124萬和解，但林女強調要記載「判最輕、原諒」。被害人母親因為經濟壓力點頭，但堅持依法判決，被害人表姊則砲轟「殺人要怎麼原諒？怎麼可以輕判？」

調查指出，46歲的林怡如是嫁入台灣的泰配，育有一雙兒女，但近年以離婚收場。林女在2024年5月初透過臉書「小鬼找工作」社團登廣告招聘幫傭，泰籍女移工SUTHIDA在5/6由男友陪同，到林女基隆住處上班並住在客廳外推處。

林女和SUTHIDA雖然是同鄉，但她深知對方是非法移工，有意利用免費勞力後丟包，因而在5/10晚間約SUTHIDA一起到山上拔菜。

林女載SUTHIDA到大武崙砲台走步道想要丟包，SUTHIDA傳簡訊、定位給男友求救，另緊緊拉著林女的機車後把手不讓她離開，林女惱羞成怒，拿安全帽痛毆對方並持刀揮刺，SUTHIDA受傷後躲入草叢，林女丟掉兇刀和SUTHIDA的手機後，自行騎機車回家。SUTHIDA的男友趕到現場後，只找到女友的遺體。

林女在一審不認殺人，強調當時希望對方離開她家，但對方不肯還硬跟她上山拔菜，對方甚至掏出一把刀子嗆她「老太婆，是你要留下來，把機車交出來」，她才會拿安全帽反擊，至於為什麼拿刀子揮擊？她則卸責說刀子是對方帶的，還說依照泰國北部傳統，民眾拔菜時會把刀子用繩子綑綁後插在腰間或後背。

一審國民法庭認為她的主張太離譜，依殺人罪重判14年6月，沒想到她上訴後力拼輕判，不但翻供認罪，還表示願將一張儲蓄險解約，賠償被害家屬100萬元。高院函查壽險公司，確認這張保單解約後價值為124萬2136元。

高院今天開庭，被害人母親委任律師原本主張，希望林怡如能解約名下兩張保單共220萬元作為賠償金，林女則賣慘說，「解約兩張我沒辦法接受，我已經比當時講的金額多賠了24萬...我的媽媽也在生病，她是腎末期，必須洗腎，有一張要留給她…」

泰國辦事處人員及被害人媽媽的委任律師，今天當庭打電話到泰國給被害人母親確認意見，母親接第一通電話時，思考後表示同意和解，但審判長當庭問她「能原諒被告嗎？」傷痛的母親沒有回應，僅小小聲地問「那她很快可以出獄嗎？」，隨後嘆氣說「請法院依法辦理」。

隨後，法院又透過駐泰代表處人員二度致電確認細節，林女當場向電話那頭的家屬道歉，但她竟出言「判最輕可以嗎？」接電話的家屬本來淡淡回應「好」，後來，又氣不過砲轟「犯殺人罪要怎麼原諒？怎麼可以輕判？」前後回應迥異，審判長一頭霧水。泰國辦事處人員指出，接電話的應該是被害人的遠房表姊，強調因為被害媽媽有經濟需求，因此同意該和解金額，但家屬之間有不同意見，認為不該和解。

此外，林女的部分也態度反覆，高院請被害媽媽的委任律師當庭提交附帶民事起訴狀，寫好後要交給林女簽名，但她竟表示，上頭沒有記載「原諒、最輕刑度」一度拒簽。審判長諭知，這只是請她簽收的文件而已，她還想了一下才決定簽名。

審判長則認為，被害人母親已當庭同意和解，因而指示兩造律師著手處理保單解約、匯款事宜。不過，為了慎重起見，審判長請泰國辦事處人員轉達被害者母親，希望對方能遞交書信供法院確認真意，全案改定3/4早上開庭辯論。

